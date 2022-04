Tak wygląda życie czołgisty w Abramsie. Obejrzyjcie nagranie z pierwszej osoby

Przed kilkoma dniami przygotowaliśmy dla Was materiał na temat tego, co powinniście wiedzieć o czołgach Abrams M1A2. Skupiliśmy się w nim na poszczególnych wersjach, możliwościach i specyfikacji, dlatego jeśli ciekawi Was ta sfera informacji, śmiało klikajcie tutaj. Poniżej znajdziecie z kolei nagranie tego, jak wygląda życie czołgisty w Abramsie.

Obejrzyjcie nagranie z pierwszej osoby, które przedstawia to, jak wygląda życie czołgisty w Abramsie

Podczas prawie 13-minutowego nagrania widzimy fragment rutynowych ćwiczeń, mających za zadanie przygotować załogę do działania w boju. Kamera została umieszczona na hełmie dowódcy, czyli najważniejszej osoby spośród łącznie czterech, które znajdują się na pokładzie czołgu w jednym momencie. Poza nim w tej 66,8-tonowej „pancernej puszce” na gąsienicach znajduje się również widoczny na nagraniu ładowniczy, ukryty w kabinie strzelec oraz kierowca.

Jak widać na nagraniu, dowódca zgodnie z oczekiwaniem na najwięcej do powiedzenia. To on odpowiada za wypowiadanie rozkazów i zarządzanie działaniami pozostałej części załogi, ale bierze też czynny udział w walce. Poza nieustannym oglądaniem otoczenia za sprawą ekranów i wskazywaniem zagrożeń oraz celów dla strzelca, może w każdej chwili sięgnąć po ręczny karabin maszynowy.

Dla przypomnienia, wkrótce polscy czołgiści również będą szkoleni tak, jak ci powyżej. Na mocy podpisanej ostatnio przez Ministra Obrony Narodowej Polska przeznaczy około 23 miliardów złotych na zakup łącznie 250 czołgów Abrams M1A2 w wersji SEPv3. Umowa obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz znaczącą liczbę amunicji dla tych jednostek. Pierwsze egzemplarze trafią do nas już w tym roku w liczbie 28 sztuk i wzmocnią nasze wojska na wschodzie, a pozostałe będą dostarczane stopniowo do 2026 roku.