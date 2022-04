Test Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming OC

Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming OC to kolejny przedstawiciel najwydajniejszych kart graficznych na rynku. Jak sprawdzi się w praktyce?

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming OC?

Wraz z kartą otrzymujemy przejściówkę z nowego złącza zasilania na 3x 8-pin. Jest to niezbędne aby podłączyć grafikę pod zasilacz, który zapewne każdy z Was ma w swoim PC. Tym razem nie ma holdera, ale zawsze możecie go osobno dokupić jeśli rzeczywiście potrzebujecie (Asus Wingwall).

Karta wygląda dobrze, ale nie ma zbytnio podświetlenia. Jedynie z boku znaczek TUF ma RGB, poza tym karta raczej nie będzie się niczym wyróżniała. Jakość wykonania Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming jest bardzo dobra i tutaj nie ma kompletnie do czego się przyczepić. Grafika ma backplate, a wymiary całości to 325,9 x 140,2 x 62,8 mm. Potrzebujecie sporej obudowy, aby grafikę pomieścić. Zwróćcie też uwagę, że zajmuje ona 3,2 slota PCI.

Tak jak wspominałem zasilanie odbywa się z nowego złącza, choć jest dołączona przejściówka. Asus rekomenduje aż 1000 W zasilacz, co również warto mieć na uwadze. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech pracujące półpasywnie. Środkowy obraca się w przeciwnym kierunku od reszty, co ma poprawić jakość działania. Kolejna rzecz to obecność NVLink. Dostępne wyjścia obrazu to 2x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 1.4a.

Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming ma podwójny BIOS i jego fizyczny przełącznik. Nie trzeba więc oprogramowania, aby go zmienić. Taktowanie boost wynosi 1920 MHz (przy obu BIOSach), a w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 średnie taktowanie wynosiło 2010 MHz.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W Full HD wydajność jest świetna. Karta bez problemów znajduje się na szczycie wykresów i pokonuje konkurencję. Jej wyniki są też bardzo bliskie uzyskiwanym przez model ZOTAC.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie możecie liczyć na znakomite rezultaty. RTX 3090 Ti ma przewagę nad RTX 3080 Ti, którą widać na wykresach.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości w prawie wszystkich grach możecie liczyć na średnio 60 fps. Wyjątkiem jest tylko Cyberpunk 2077, ale wyniki i tak są świetne.

Temperatury

Karta jest dosyć gorąca pod obciążeniem. Nie są to jednak bardzo wysokie wyniki, nawet przy trybie Q tak naprawdę nie ma zbytnio czym się przejmować – konkurencja potrafi być jeszcze cieplejsza.

Głośność

W spoczynku jest idealna cisza – wentylatory wtedy nie działają. Pod obciążeniem w trybie P jest naprawdę głośno. Po włączeniu Q jest ciszej, choć nadal nie cicho. Dobrze jednak, że mamy wybór na czym nam bardziej zależy – kulturze pracy czy temperaturach.

Pobór mocy

Pobór mocy jest naprawdę wysoki. Tutaj nie ma co się oszukiwać – mocny zasilacz to podstawa do tej konstrukcji.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 140 MHz na rdzeniu i 162 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Karta bez problemów znalazła się na samym szczycie wykresów. Warto jednak zauważyć, że różnice w stosunku do wersji ZOTAC są minimalne i tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming OC świetnie sprawdza się w rozdzielczości 4K i tak naprawdę to właśnie do niej karta została stworzona. Pamiętajcie jednak, że przewaga w tej rozdzielczości nad RTX 3080 Ti w wersji OC to ok. 11%.

Test Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming OC to dobrze wykonana karta, która powinna Wam się spodobać, jeśli nie oczekujecie dużej ilości podświetlenia. Jest to duża konstrukcja, do której potrzeba sporej obudowy. Tak samo z zasilaczem – bez naprawdę potężnej jednostki nie ma co podchodzić do RTX 3090 Ti.

W testach karta jest liderem wykresów. Przewaga nad modelem ZOTAC jest znikoma, ale bez wątpienia możecie liczyć na świetne wyniki w grach. Jednakże przewaga nad podkreconym RTX 3080 Ti to ok. 11% w 4K, więc jeśli różnica w cenie będzie spora to warto zastanowić się nad sensem zakupu RTX 3090 Ti. Natomiast jeśli zależy Wam tylko na wydajności to na pewno nic wydajniejszego nie znajdziecie. Dzięki podwójnemu BIOS możecie wybrać czy zależy Wam na niższych temperaturach czy lepszej kulturze pracy. Tutaj jednak nawet w trybie Quiet całość nie będzie wyjątkowo cicha. Plusem jest też na pewno obecność 24 GB pamięci GDDR6X.

Ponowanie karty nie znalazłem jeszcze w sklepach. Cena powinna wynosić ok 11-12 tysięcy złotych, co jest sporą różnicą w stosunku do RTX 3080 Ti. Kartę warto więc rozważyć jeśli rzeczywiście skorzystacie z takiej ilości pamięci albo liczy się dla Was każdy fps. Warto też wziąć pod uwagę poczekanie na serię RTX 4000, która z pewnością wiele zmieni na rynku.