Test ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo

ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo to przedstawiciel najnowszej i najwydajniejszej serii kart graficznych. Jak wypadnie na tle konkurencji?

Jak wygląda i co oferuje ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo?

Karta ma dwa ciekawe dodatki. Pierwsze to holder, który przy tak potężnej konstrukcji naprawdę przyda się. W przeciwnym wypadku grafika może opadać w slocie. Kolejna rzecz to przejściówka z 12 pin na 3x 8 pin. Producent zastosował tutaj nowe złącze PCI-E 5.0, z którym większość zasilaczy nie jest kompatybilna. Taka przejściówka pozwoli na podłączenie każdego zasilacza.

ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo ma wymiary 355,9 x 149,7 x 63,9 mm i zajmuje 3,5 slota PCI. Jest to naprawdę spory model, który wymaga dużej obudowy. Tak jak wspominałem zasilanie odbywa się z nowego złącza i co ciekawe obok widać miejsce na drugie takie złącze. Na szczęście jeszcze jego nie ma, choć pewnie w kolejnej generacji będzie już obecne. Sugerowany zasilacz to 850 W.

Grafika wygląda znakomicie. Ma ona podświetlenie z boku oraz na backplate, co sprawia znakomite wrażenie. W obudowie z oknem na pewno całość będzie się wyróżniała. Karta ma złącze NVLink, a dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory oraz 8 ciepłowodów. Śmigła pracują półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Grafika ma podwójny BIOS, ale producent nie zdecydował się na fizyczny przełącznik. Pomiędzy BIOS Amplify (domyślny) a Quiet można się przełączyć tylko poprzez oprogramowanie.

ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo pracuje z zegarami boost równymi 1890 MHz (na obu BIOSach). W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 średnie taktowanie wynosiło 1983 MHz.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości wyniki są świetne. Kartę można nawet określić za mocną do tej rozdzielczości i na pewno pokaże ona pazura w kolejnych.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Kolejna rozdzielczość to ponownie znakomite wyniki. ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo bez problemów pokonuje konkurencję i plasuje się na samym szczycie.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W rozdzielczości 4K jedynie w Cyberpunk 2077 grafika nie osiąga średnio 60 fps. W pozostałych tytułach jest nadal znakomicie i możecie spokojnie włączać maksymalne detale.

Temperatury

Karta naprawdę różnie działa na obu BIOS. przy Amplify mamy całkiem niezłe temperatury, ale przy Quiet są one już dosyć wysokie.

Głośność

Z głośnością jest odwrotnie. Przy Amplify ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo jest naprawdę głośna i to może już przeszkadzać. Przy Quiet Mode jest już bardzo dobrze – grafika będzie słyszalna, ale nie są to bardzo wysokie wyniki.

Pobór mocy

Pobór mocy jest za to bardzo wysoki. Potrzebujecie zdecydowanie mocnego zasilacza, aby grafika bezpiecznie działała.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 130 MHz na rdzeniu i 162 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Testowana karta jest zdecydowanym liderem na wykresach. Jest ona wydajniejsza od podkręconego RTX 3080 Ti, co do tego nie ma wątpliwości. Różnice w 4K wynoszą ok. 20 punktów procentowych, co przekłada się na ok. 11%. Nie jest to więc żadna rewolucja, ale z pewnością taki wzrost fps może się przydać w niektórych tytułach.

Test ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo – podsumowanie

ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo to potężna karta, która wymaga sporej obudowy. Jest ona dobrze wykonana i znakomicie wygląda. Tutaj plusem jest bogate podświetlenie, które robi spore wrażenie. W zestawie znajdziemy też holder czy przejściówkę 12-pin -> 3x 8-pin.

Karta ma podwójny BIOS, choć brakuje mi tutaj fizycznego przełącznika. Nie ma on wpływu na wydajność, ale znacząco zmienia działanie karty. Przy Amplify (domyślny) jest chłodno ale naprawdę głośno, przy Quiet odwrotnie. Pobór mocy jest spory, o czym należy pamiętać przy wyborze zasilacza. Sama wydajność grafiki jest znakomita i tutaj nie ma żadnych wątpliwości – RTX 3090 Ti to lider wszystkich testów i zapewni znakomitą wydajność nawet w rozdzielczości 3840 x 2160. Kartę możecie też całkiem fajnie podkręcić i jeszcze bardziej zyskać na wydajności. Plusem z pewnością jest też obecność 24 GB pamięci GDDR6X.

Pozostaje więc tylko kwestia ceny. W momencie pisania testu karta nie była nigdzie jeszcze dostępna, ale modele wymienione w sklepach (aczkolwiek również niedostępne) kosztowały od 11000 zł do 11600 zł. Różnica w 4K w stosunku do podkręconego RTX 3080 Ti to ok. 11%, a RTX 3080 Ti kupicie za mniej niż 7000 zł. Cena jest więc bardzo wysoka i powstaje pytanie czy warto tutaj dopłacać jeśli chodzi o sam gaming? Moim zdaniem niekoniecznie, ale jeśli zależy Wam na bezkompromisowej wydajności to wyjścia raczej nie ma. Dlatego też polecam ten model jeśli pieniądze nie grają dla Was roli, a liczy się jedynie większa ilość fps. Warto jednak rozważyć poczekanie na serię RTX 4000, która powinna ponownie namieszać na rynku.