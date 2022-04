Atomowe okręty podwodne AUKUS dla Australii. Pierwsze szczegóły zdradzają korzenie projektu

We wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się o współpracy AUKUS między Australią, Wielką Brytanią oraz Stanami Zjednoczonymi, która ma zapewnić atomowe okręty podwodne dla tego pierwszego państwa. W ogólnym rozrachunku głównym celem trójstronnego porozumienia jest wzmocnienie bojowych predyspozycji Australii i choć obejmie on również pociski, to atomowe okręty podwodne AUKUS są w tym najważniejsze. Tak się składa, że dziś dowiedzieliśmy się więcej na ich temat.

Atomowe okręty podwodne AUKUS będą bazować na typie Collins

Sojusz ma na celu zapewnić Australii możliwość powstrzymywania m.in. Chin przed zbytnim rozzuchwaleniem się w swoich wojskowych działaniach. Gdyby tego było mało, państwo planuje zakupić pociski manewrujące Tomahawk, JASSM i LRASM i nadal będzie kontynuować swoją współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu opracowania powietrznych pocisków hipersonicznych. Będzie też kontynuować rozwój precyzyjnych pocisków kierowanych dla australijskich sił lądowych.

Prace nad samymi okrętami z pewnością idą już w dobrym kierunku, bo w połowie marca dowiedzieliśmy się o planie stworzenia nowej bazy w Australii o wartości 10 miliardów dolarów. Ta powstanie specjalnie dla atomowych okrętów podwodnych Australii, które najwyraźniej nie będą sięgać swoimi korzeniami do typu Virginia, czy Astute, a typie Collins. Tak przynajmniej wynika z najnowszych przecieków.

Przyszły projekt będzie się znacznie różnił od tego, o czym wielu wcześniej spekulowało. Oczywiście napęd jądrowy jest ciągle w grze, ale nieoczekiwanie sam projekt okrętu będzie zmodyfikowanym projektem okrętów typu Collins, czyli tych na służbie Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej. Same dokumenty nie potwierdzają tego wprost, ale porównanie kadłubów od razu zdradza korzenie nadchodzących okrętów podwodnych z napędem atomowym. Wynika z nich nawet, że te nowe okręty zostaną wydłużone i wyposażone w pionowy system startowy dla dodatkowych 3-5 pocisków.

Powodem decyzji o rozwinięciu projektu okrętów typu Collins jest przede wszystkim obeznanie obecnych firm, inżynierów oraz stoczni z tymi okrętami. Finalnie owoc tych prac, czyli pierwszy okręt podwodny HMAS Vengeful ma zostać zwodowany przed rokiem 2050, a pozostałe trzy HMAS Victoria, HMAS Vexatious i HMAS Vampirious w kolejnych. Nie będzie to jednak koniec, bo następnymi okrętami mają być HMAS Vainglorious, HMAS Vaporous, HMAS Vanquished i HMAS Vegemite(partia II) oraz HMAS Very, HMSAS Visible, HMAS Vendetta i HMAS Abbot (partia III).