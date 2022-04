Mobilny system LVSS może śledzić do 500 dronów jednocześnie. Nawet cały rój nie stanowiłby dla niego problemów

Zagrożenie związane z dronami jest ogromne i jeśli nadal w to nie wierzycie, to polecamy Wam obejrzenie jednego z bombardowań w Ukrainie. To pewne, że w przyszłości drony będą jeszcze bardziej skuteczne na polu bitwy i m.in. polska amunicja krążąca Warmate jest tego świetnym przykładem. Dlatego właśnie przemysł zbrojeniowy od ponad dwóch lat skupia się na środkach do zwalczania dronów i mobilny system VLSS firmy Teledyne FLIR Defense jest tego świetnym przykładem.

Firma Teledyne FLIR Defense zaprezentowała swój mobilny system LVSS do zwalczania dronów

Jako że żyjemy w czasach, w których zabawka z marketu może wyrządzić ogromne szkody, coraz szersze w wielu państwach restrykcje na sprzedaż dronów nie powinny nas dziwić. Podobnie sprawa ma się z rozwojem sprzętu antydronowego, czego przykładem jest LVSS (Lightweight Vehicle Surveillance System) opracowany przez Teledyne FLIR Defense.

LVSS to nic innego, jak system zamontowany na podwoziu pickupa Ford F-250, który może zostać schowany w 30 sekund nawet w czasie jazdy i rozstawiony w zaledwie minutę, aby przeciwdziałać całym rojom dronów. Jako że istnieje wiele sposobów na przeciwdziałanie tym bezzałogowym systemom powietrznym (BSP), które obejmują broń palną, wystrzeliwane siatki czy bazowanie na jammerach, a nawet laserach i mikrofalach.

Z tej listy wybór dokonany przez firmę Teledyne FLIR Defense wydaje się oczywisty, jako że LVSS ma za zadanie walczyć nie z kilkoma, a całymi setkami dronów. Dlatego właśnie postawiono na wykorzystanie częstotliwości radiowych o mocy 30 watów do zwalczania tych zagrożeń. Niestety szczegółów działania tego systemu nie znamy, ale pewne jest, że obszar działania VLSS obejmuje teren o promieniu do 1,5 km. Jednak, jako że w grę wchodzi wykorzystanie fal radiowych, to system może niszczyć drony na wiele sposobów – od zakłócania komunikacji, bo całkowite oślepianie czujników.

Zasięg systemu VLSS, w którym priorytet postawiono na mobilność, wynosi do 3 km, podczas gdy pułap działania wynosi do 357 metrów. Najbardziej imponuje zdecydowanie to, że radar dalekiego zasięgu i laserowe wskaźniki systemu mogą śledzić jednocześnie do 500 celów w 3D, a kamera TacFLIR-380HD może skanować w podczerwieni i identyfikować wrogie drony.