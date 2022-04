Aż 70 smartfonów Xiaomi traci wsparcie

Choć producenci smartfonów coraz częściej starają się oferować dłuższe wsparcie dla swoich modeli, to jednak ten czas i tak się kiedyś kończy. Xiaomi opublikowało listę 70 modeli Xiaomi i Redmi, które nie dostaną już aktualizacji.

Wśród producentów smartfonów z Androidem to Samsung i Google oferują najdłuższe wsparcie dla swoich urządzeń. inni producenci nadal trzymają się dwu- lub maksymalnie trzyletniego wsparcia bezpieczeństwa i dwóch dużych aktualizacji systemowych. Nie inaczej jest w przypadku Xiaomi.

Centrum Bezpieczeństwa Xiaomi opublikowało obszerną listę urządzeń, których wsparcie właśnie się kończy. oznacza to, że nie będą dostawać już aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Są to modele trzyletnie lub starsze, a najnowszymi smartfonami, które do nich dołączyły, jest Xiaomi Mi 9 SE i Mi Play (ostatnia aktualizacja systemowa obejmowała Androida 11 i MIUI 12.5). Oczywiście należy pamiętać, że choć urządzenia z tej listy wypadły z harmonogramu aktualizacji, to w razie pojawienia się krytycznych błędów firma z pewnością wyda dla nich stosowną poprawkę.

Jeśli przyjrzycie się poniższej liście to możecie zauważyć, że brakuje na niej kilku starszych modeli, takich jak Mi 8 i Redmi Note 7. Dlaczego? Tu akurat sprawa jest prosta, te smartfony były wielkimi hitami sprzedażowymi i najwyraźniej nadal nie opłaca się ich porzucać.

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi, które straciły wsparcie

Xiaomi Mi 1

Xiaomi Mi 2

Xiaomi Mi 2A

Xiaomi Mi 3

Xiaomi Mi 4

Xiaomi Mi 4S

Xiaomi Mi 4c

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5x

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Note

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note Pro

Xiaomi Mi MIX

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX MAX

Xiaomi MI MAX 2

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Pad

Xiaomi Mi Pad 2

Xiaomi Mi Pad 3

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Xiaomi Mi MAX 3

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 2s

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi MI MIX 3

Xiaomi Lotus

Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi 9 SE

