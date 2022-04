NVIDIA stworzyła CPU i już przewyższa konkurencję, czyli o wydajności Grace

W połowie marca firma NVIDIA zapowiedziała swój procesor centralny Grace, które mają trafić na rynek dopiero w 2023 roku. To jednak nie przeszkodziło firmie w opowiadaniu o wydajności Grace już teraz i chwaleniu się, że jej CPU przewyższa znacząco konkurencyjne dzieła.

NVIDIA w ramach symulacji pokazała światu benchmarki wydajności Grace, czyli swojego wyjątkowego CPU na bazie architektury Arm

NVIDIA jest firmą, którą kojarzymy z oczywistych względów głównie z kart graficznych, a nie procesorów. W przypadku konsumentów to najpewniej nie zmieni się w przyszłości, bo procesor Grace jest kierowany do zastosowań profesjonalnych, ale kto wie? Może NVIDIA w tym segmencie pójdzie tradycyjnym szlakiem „najpierw dla profesjonalistów, potem dla mas”, jak to bywa w przypadku większości technologii (zwłaszcza rodzących się na potrzeby wojska).

Procesory Grace są przeznaczone do zastosowań HPC (High-Performance Computing) i w rzeczywistości tworzą tak zwany superchip. Ten przyjmuje postać pakietu z dwoma procesorami Grace o 72 rdzeniach opartych o architekturę Arm v9 Neoverse każdy. Mają one dostęp do pamięci LPDDR5X z korekcją błędów poprzez interfejs o przepustowości 1 TB/s, a łączy je koherentne połączenie pamięci podręcznej NVLink-C2C, które zapewnia przepustowość rzędu 900 GB/s, czyli siedem razy większą niż protokół PCIe 5.0.

Jeśli idzie o wydajność, według NVIDIA symulacje (tylko i wyłącznie symulacje!) wykazały, że superprocesor Grace będzie 2-krotnie szybszy i zapewni 2,3-krotnie wyższą wydajność energetyczną niż dwa 36-rdzeniowe i 72-wątkowe procesory Intel „Ice Lake” Xeon Platinum 8360Y. W tym przypadku wiele do powiedzenia ma wysoka przepustowość pamięci, gwarantująca wyższą wydajność i ogólną efektywność energetyczną.

Stąd zresztą znacząca przewaga Grace nad obecnymi procesorami serwerowymi AMD (EPYC Rome) oraz Intela (Ice Lake), co jednak nie utrzyma się w nieskończoność. Z jednej strony Czerwoni zaatakują rynek HPC swoimi Milan-X z pamięcią 3D V-Cache, a z drugiej Intel ze swoimi Sapphire Rapids obsługującymi pamięci DDR5.