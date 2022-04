Firma E Ink ulepszyła kolorowy papier elektroniczny. Co nowego w Kaleido 3?

Wygląda na to, że kolorowy papier elektroniczny będzie jeszcze lepszy w przyszłości. Firma E Ink ledwie kilka tygodni po pokazaniu światu nowych ekranów do zastosowań komercyjnych, które cechuje jeszcze lepsza jakość kolorów, niż wcześniej, zapowiedziała teraz Kaleido 3, czyli nową, ulepszoną technologię e-papieru.

Kolorowy papier elektroniczny Kaleido 3 rozwija dotychczasową technologię firmy E Ink

Przed rokiem zadebiutował nowy czytnik firmy E Ink w postaci PocketBook InkPad Color, którym świat i recenzenci dosłownie się zachwycali. Wykorzystano w nim równie nową w tym czasie technologię Kaleido Plus, która wprowadzała ulepszenia wzoru druku w matrycy filtra kolorów, co zapewniało wyrazistsze i jaśniejsze kolory w porównaniu z poprzednią wersją. Gdyby tego było mało, aktualizacja umożliwiła również zastosowanie większych kolorowych wyświetlaczy w czytnikach elektronicznych.

Czytaj też: Najnowszy patent Intela wygląda jak podkradnięcie architektury Zen od AMD. Prawda jest jednak inna

Co więc wprowadza następca Kaleido Plus, Kaleido 3? Jak możecie się domyślać, dokładnie te same ulepszenia. W ramach technologii elektronicznego papieru Kaleido 3, firma E Ink połączyła kolorowy filtr z czarno-białą folią Carta, dzięki czemu zwiększyła nasycenie kolorów o 30%, co przekłada się na „pełniejsze wrażenia z zakupów i czytania eBooków”. Jest też jest wystarczająco czuła, aby odtwarzać animacje czy filmy wideo.

Czytaj też: Kiedy zadebiutują pierwsze smartfony wyposażone w układ Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Na dodatek zastosowano nową technologię podświetlenia przedniego o nazwie ComfortGaze. Ten ruch obniżył współczynnik odbicia światła niebieskiego od powierzchni wyświetlacza nawet o 60% i współczynnik toksyczności światła niebieskiego o 24%, co zapewnia możliwość czytania po zmroku w sposób przyjazny dla oczu. Przeznaczenie? Czytniki o przekątnej o wielkości do 13,3 cala.

Czytaj też: Jak czerpać dane prosto z ludzkiego ciała? Ta bezprzewodowa technologia na bazie jonów ma to ułatwić

Chociaż pewne jest, że pierwsze e-czytniki wykorzystujące Kaleido 3 z pewnością wkrótce ujrzą światło dzienne, ale E Ink planuje zaprezentować tę technologię najpierw na targach Touch Taiwan, które odbędą się w Taipei Nangang Exhibition Center 27 kwietnia.