Elektryczny rower do wszystkiego i z potężnym napędem. Oto Blix Ultra z wielkimi oponami

Jako że dla wielu ludzi w ciągu ostatnich dwóch lat elektryczny rower okazał się idealną alternatywą dla środków masowego transportu i samochodów, co potęgują obecne ceny paliw, firma Blix z Santa Cruz postanowiła zaprojektować ebike „do wszystkiego”. W tym celu stworzyła Blix Ultra, łączący zalety modeli trekkingowych ze stricte miejskich, terenowych, a nawet utylitarnych.

Elektryczny rower Blix Ultra ma być jednośladem „do wszystkiego”, dzięki swojej szeroko zakrojonej utylitarności

Elektryczny rower Blix Ultra jest dla producenta wyjątkowy, bo to pierwszy terenowy rower marki z grubymi oponami (4 cale). Daleko mu jednak do modeli z niższej półki, które momentami więcej tracą na tych grubych oponach, niż zyskują przez to, że jazda z ich wykorzystaniem wymaga wyższej siły. To w przypadku ebike przekłada się bezpośrednio na wydajność oraz zasięg na jednym ładowaniu. Rozwiązanie? Zastosować mocniejszy silnik i pojemniejszy akumulator.

Nic więc dziwnego, że Blix Ultra w piaście tylnego koła dzierży silnik elektryczny o mocy 750 watów (ponoć 1350 watów tej szczytowej), który wytwarza moment obrotowy o wartości 90 Nm. Te praktycznie dwa konie mechaniczne sprawiają, że rower może rozpędzać się do 45 km/h przy wspomaganiu pedałowania lub do 32 km/h wyłącznie z użyciem dźwigni przepustnicy (tak – w Europie na Blix Ultra nie ma co liczyć).

Za zasilenie tego silnika odpowiada albo pojedynczy, albo podwójny zestaw akumulatorów 48V/14,5 Ah, co w przypadku tego drugiego wariantu (odpowiednio droższego) zapewnia łącznie 1344 Wh pojemności i tym samym 130 km zasięgu na jednym ładowaniu. Przy wykorzystaniu tego roweru z całym jego dobrodziejstwem inwentarza (możliwości transportu 68 kg ładunku z tyłu i 23 kg z przodu), ten zasięg odpowiednio spadnie.

Firma reklamuje jednak Blix Ultra jako rower stricte utylitarny, dzięki jego modułowej konstrukcji, dzięki której rowerzyści mogą korzystać z rodzaju akcesoria do przewozu ładunków. Inne elementy roweru? Hydrauliczne hamulce tarczowe, przedni widelec amortyzowany o skoku 80 mm, ośmiobiegowa przekładnia, wsparcie aplikacji na smartfona i reflektor 80-Lux.

Koncepcja roweru Ultra polegała na zaprojektowaniu terenowego roweru elektrycznego, który jest wystarczająco praktyczny, aby zmieścić się w ciągu dnia, wspierając naszą misję włączania zdrowia i aktywności do codziennego życia. Jest to najbardziej sprawny i wszechstronny rower elektryczny, jaki zbudowaliśmy, który wniesie do oferty wiele wartości i różnic – wyjaśnia założyciel i dyrektor generalny Pontus Malmberg.

Wiemy, że rower Blix Ultra jest obecnie sprzedawany w ramach zamówień przedpremierowych, a jego wysyłka ma się rozpocząć w lipcu tego roku. Cena? 1999 dolarów za wersję z jednym akumulatorem i 2399$ za wersję z dwoma, czyli kolejno 8500 i 10200 zł.