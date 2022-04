Ile cały świat przeznaczył na wojsko w 2021 roku? Liczba jest rekordowa i przerażająca

Od 2013 roku Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem, czyli SIPRI, co roku zapewnia światu wgląd w to, jak rozwija się budżet przeznaczany na wojsko w ujęciu rocznym. Wszystko to w ramach raportów Trends in World Military Expenditure, które właśnie doczekały się najnowszego wydania, podsumowującego 2021 rok i ujawniającego wiele ciekawostek.

Walczyliśmy z pandemią, a teraz musimy znosić skutki ataku Rosji. Wzrost wydatków na wojsko w 2021 roku

Zacznijmy może od pytania postawionego w tytule, czyli tego, ile cały świat przeznaczył na wojsko w 2021 roku. Liczba jest rekordowa przez to, że łącznie ludzkość przeznaczyła na obronność całe 2113 miliardów dolarów, czyli po raz pierwszy przebiła poziom 2 bilionów dolarów, co stanowi wzrost „rok do roku” o 0,7%. Największy udział w tej kwocie, bo łącznie aż 62%, ma w tym USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania oraz Indie, z czego Stany Zjednoczone mogą pochwalić się wydaniem 801 mld dolarów w 2021 roku, czyli mniej o 1,4% w porównaniu z poprzednik rokiem.

Zważywszy na to, że świat boryka się z pandemią, przebicie tej bariery nieco przeraża w myśl priorytetów poszczególnych państw. Należy jednak zaznaczyć, że z racji gwałtownego ożywienia gospodarczego w ubiegłym roku globalne wydatki wojskowe w myśl udziału w światowym produkcie krajowym brutto (PKB) spadły o 0,1%, bo z 2,3 procent do 2,2 procent w porównaniu 2020 do 2021 roku.

Statystyki zdradzają, że Rosja planowała inwazję na Ukrainę znacznie wcześniej, bo w zeszłym roku zwiększyła wydatki na wojsko o 2,9%, czyli do 65,9 mld dolarów, zwiększając udział wydatków wojskowych w myśl PKB do 4,1% w 2012 roku. Wzrost był o tyle duży, że wyniósł o 14% więcej, niż przewidywano w raporcie z poprzedniego roku. Państwu pomogły w tym wysokie dochody z ropy naftowej i gazu ziemnego, co widać po tym, że jego wydatki wojskowe spadały w latach 2016–2019 w wyniku niskich cen energii w połączeniu z sankcjami w odpowiedzi na aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Warto jednocześnie wspomnieć, że wydatki obronne Ukrainy wzrosły o 72% od czasu aneksji Krymu w 2014 roku i choć spadły w 2012 roku do 5,9 mld dolarów, to nadal stanowiły 3,2% PKB Ukrainy. Jeśli z kolei idzie o Polskę, obecnie piastujemy 20. miejsce w rankingu, co zawdzięczamy przeznaczeniu 13,7 mld dolarów na wojsko, czyli o 5,1% mniej względem poprzedniego roku.