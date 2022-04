Amerykanie właśnie zapewnili sobie „nowe” małe lotniskowce dla F-35B

Amerykańska Marynarka Wojenna i Korpus Piechoty Morskiej w niedawnym teście udowodniły podwójną naturę konkretnego rodzaju lotniskowca. W ramach sprawdzianu wykazali, że szturmowy lotniskowiec przeznaczony do operacji desantowych może stać się tym bardziej „tradycyjnym” przeznaczonym dla samolotów stałopłatowych. Oznacza to, że służby zapewniły sobie „awaryjne nowe” małe lotniskowce dla F-35B, co według urzędników da im więcej możliwości wykorzystania tych okrętów w przyszłości.

Lotniskowiec błyskawica, czyli „nowe” małe lotniskowce dla F-35B niczym as w rękawie służb

Amerykańskie służby morskie po raz pierwszy w pełni przećwiczyły koncepcję „lotniskowca błyskawicy” Korpusu Piechoty Morskiej. W ramach tego sprawdzianu wykonały rekordową liczbę łącznie 20 lotów F-35B Lightning II z pokładu USS Tripoli u wybrzeży Kalifornii w okresie od 30 marca do 8 kwietnia. Teoretycznie nie brzmi to zbyt rewolucyjnie, ale demonstracja pokazała, że w razie potrzeby służby mogą obsługiwać lotniskowce szturmowe z odrzutowcami piątej generacji w podobnym stylu, co mniejsze lotniskowce.

Podczas tego ćwiczenia 20 samolotów pracowało w szybkim tempie, a cała demonstracja „udowodniła wszechstronność lotniskowca szturmowego typu America z jego zdolnością do zaokrętowania dwóch eskadr F-35B i elementu dowodzenia”. Ta koncepcja nie ma na celu zastąpienia sposobu łączenia MEU lub Amphibious Ready Group, ale pokazanie innych sposobów, w jakie okręty szturmowe mogą używać F-35B w przyszłości.

Bryan Clark, ekspert ds. marynarki wojennej i starszy współpracownik w Instytucie Hudsona twierdzi, że ta koncepcja nie tylko pozwoli szybciej wysłać więcej F-35 w teren, ale także sprawi, że okręty amfibijne będą miały większe znaczenie.

F-35 mogą prowadzić wojnę elektroniczną i mogą wymieniać dane z okrętami i ludźmi na ziemi. Posiadanie dwóch eskadr tych zaawansowanych samolotów na lotniskowcu szturmowym dałoby dowódcom „wiele możliwości” – powiedział w przygotowanym oświadczeniu ppłk Alexander Goodno, dowódca 225 Dywizjonu Myśliwskiego Piechoty Morskiej.

Marynarka Wojenna i Korpus Piechoty Morskiej mogą wykorzystać lotniskowiec na kilka sposobów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i na Pacyfiku. Można je także wykorzystać do prowadzenia ekspedycyjnych operacji w bazie na Pacyfiku, gdzie połowa samolotów F-35B może przylecieć na brzeg w celu przeprowadzenia operacji, a następnie wrócić na okręt. Clark spodziewa się, że koncepcja lotniskowca Błyskawica zostanie wykorzystana w przyszłych misjach, zwłaszcza na Pacyfiku.