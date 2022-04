Jak ludzki mózg przetwarza mowę i tekst? Meta to sprawdzi i na tej podstawie opracuje system sztucznej inteligencji

Tak jak ludzkość może wiele nauczyć się od natury, tak też rozwój sztucznej inteligencji możemy przyspieszyć różnego rodzaju badaniami nad nami samymi, aby ulepszać systemy sztucznej inteligencji. Firma Meta (dawniej Facebook) wie o tym doskonale i z myślą o tym zapowiedziała długoterminową inicjatywę badawczą, która ma odpowiedzieć na pytanie, jak ludzki mózg przetwarza mowę i tekst, aby finalnie na tej podstawie opracować wyjątkowo sktueczny w tym system sztucznej inteligencji.

Firma Meta kontynuuje badania nad ludzkim mózgiem, aby ulepszyć systemy sztucznej inteligencji

Ludzki mózg ciągle skrywa przed nami wiele tajemnic, a ich poznanie i przekucie na oprogramowanie wszelakiej maści może znacząco usprawnić obecne zasoby świata w zakresie sztucznej inteligencji. W tym właśnie celu Meta wraz z firmami Inria oraz NeuroSpin będą dążyć do dokładnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ludzki mózg przetwarza mowę i tekst.

Czytaj też: Głośnik cienki jak papier prosto z MIT. Może zmienić każdą powierzchnię w źródło dźwięku

Wszystko po to, aby finalnie poprawić sposób, w jaki modele sztucznej inteligencji radzą sobie z tymi samymi danymi wejściowymi, bo jak twierdzi sama Meta, systemy SI nadal nie są tak dobre jak nasze mózgi w uczeniu się języka. Ludziom wystarczy bowiem kilka przykładów, aby zrozumieć, że dane słowo ma wiele znaczeń (np. „orange” w języku angielskim to owoc oraz kolor), podczas gdy system SI potrzebuje znacznie więcej czasu, aby to pojąć.

Czytaj też: Obejrzyjcie pełnowymiarowego robota w czasie pracy nad infrastrukturą. Steruje nim operator z zestawem VR

Dlatego też, jeśli w ramach tej inicjatywy uda się ustalić, dlaczego w takich przypadkach ludzki mózg działa bardziej efektywnie, będzie można zaadaptować ten proces do pracy z modelami sztucznej inteligencji. W rzeczywistości nie jest to pierwsza i z pewnością nie będzie to ostatnia inicjatywa w tym kierunku, bo w przeszłości badacze Meta opublikowali już dwie inne prace naukowe na ten temat.

Czytaj też: Wyszkolone delfiny na służbie Rosji bronią portu na Krymie

Według nich obecne modele językowe SI, które są potrzebne do opracowania metaverse i zrzucenia z ludzkości bariery językowej, najbardziej przypominają aktywność mózgu, gdy próbują wymyślić następne słowo. W drugiej pracy stwierdzono, że mózg przewiduje słowa i pomysły z dużym wyprzedzeniem, podczas gdy modele językowe są zaprogramowane tylko na wymyślanie kolejnych słów. To jasno wskazuje pracę, jaką ludzie muszą jeszcze wykonać.