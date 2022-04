Motorola Moto G Stylus 5G 2022 pozuje na renderach. Co wiemy o tym modelu?

W lutym Motorola zaprezentowała Moto G Stylus 2022 w wersji 4G. Tak jak to miało miejsce w przypadku zeszłorocznego modelu, na rynek wejdzie także wariant obsługujący sieć 5G. Dziś do sieci trafiły rendery Moto G Stylus 5G 2022, a także szczegóły specyfikacji. Czy Motorola wprowadzi duże zmiany?

Motorola Moto G Stylus 2022 to kolejny tani smartfon z obsługą rysika, jaki znajdziemy w ofercie Motoroli. Podczas lutowej premiery wyceniono go na 299 dolarów, dzięki czemu jest o wiele przystępniejszy cenowo niż inne urządzenia tego typu. Jeśli chodzi o jego wariant 5G, to na razie przecieki nie wspominają ile ma kosztować, ale za to zdradzają specyfikację oraz wygląd.

Co wiemy o Moto G Stylus 5G 2022?

Tak jak można było się spodziewać, najistotniejsza zmiana obejmie chipset. Zamiast MediTek Helio G88 na pokładzie wariantu 5G znajdzie się Snapdragon 695 zintegrowany z modelem 5G. Na pewno pojawi się wariant z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Przecieki nie wspominają o wersji 6/256 GB, ale skoro Moto G Stylus 5G 2022 taki oferowała, to spodziewamy się, że pod tym względem wariant 5G nie będzie gorszy. Warto jednak pamiętać, że Motorola może zdecydować się na rezygnację z niego, by nie zawyżać ceny urządzenia.

Moto G Stylus 5G 2022 wyposażono w spory, bo 6,8-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. W przypadku wariantu 4G było to 90 Hz, więc zmiana jak najbardziej na plus. Rendery pokazują, że Producent zdecydował się na zmianę położenia aparatu do selfie. Zamiast w lewym górnym rogu, okrągły otwór znalazł się na środku. Czujnik jednak nie uległ zmianie i nadal oferuje rozdzielczość 16 Mpix. Jeśli chodzi o aparaty z tyłu, to znajdziemy tam jednostkę główną 50 Mpix z OIS, obiektyw ultraszerokokątny i makro 8 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix.

Przeciek wspomina też o obecności systemu Android 12 na pokładzie, a także o wejściu słuchawkowym 3,5 mm. Motorola zdecyduje się na baterię o pojemności 5000 mAh, czyli tę samą co w Moto G Stylus 2022 . Oczywiście ww obudowie znajdzie się slot na rysik.