NVIDIA testuje nawet kilowatowe karty graficzne. Czyżby modele TITAN miały wrócić?

Jeszcze kilka lat temu zasilacze o mocy 500/600 watów sprawiały wrażenie wystarczających do średniozaawansowanych zestawów komputerowych, ale wkrótce ten poziom może znacznie wzrosnąć. Zwłaszcza w segmencie flagowych sprzętów nowej generacji, które wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi łącznie mogą wymagać zasilaczy o mocy blisko 1 kW. Są jednak szanse, że będzie jeszcze gorzej, bo według najnowszych plotek NVIDIA testuje obecnie GeForce RTX 4000 o TGP bliskim aż 1 kW.

Potencjalny RTX 4090 Ti lub nowy TITAN – NVIDIA rozpoczęła testowanie GeForce RTX 4000 o niebywale wysokim TGP

Na samym początku rozwiejmy największą wątpliwość, czyli to, czym dokładnie jest poziom TGP (Total Graphic Power), bo to nie to samo, co TDP, czy TBP. W rzeczywistości poziom TGP określa zapotrzebowanie na moc samego rdzenia graficznego, co oznacza, że TBP (Total Board Power), które dorzuca do tego pobór kości pamięci, będzie jeszcze wyższy i wywinduje poziom o kilkadziesiąt dodatkowych watów do potencjalnie 1 kW. Oczywiście o ile kiedykolwiek to, nad czym ma pracować NVIDIA, doczeka się wydania w formie tradycyjnej karty graficznej.

Według najnowszych plotek NVIDIA ma już dostęp do całkowicie odblokowanych rdzeni AD102 (teoretycznie trafią one do RTX 4090 Ti), których wspomniany poziom TGP wynosi 900 watów. Ponoć łączy je na laminacie z 48 GB pamięci GDDR6X o szybkości 24 Gb/s i zasila z wykorzystaniem pary złączy zasilania nowej generacji (12HVPWR), które łącznie mogą dostarczyć nawet 1200 watów mocy.

In fact, there is another full-fat AD102 SKU with 900W TGP, 48G 24Gbps GDDR6X, 2*16pin and higher frequency.

But no one knows whether it will become an actual product. Because the test board of AD102 has more than two 16pin connectors, so everything is possible. April 27, 2022

Ten domniemany model sprawia wrażenie, jakby NVIDIA chciała sprawdzić potencjalnie najwydajniejszą konfigurację flagowej karty graficznej nowej generacji, co sugeruje poniekąd to, że w rzeczywistości patrzymy obecnie na wariant testowy nowego modelu TITAN. Są to jednak tylko spekulacje i to na podstawie pierwszej „transzy” przecieków, więc warto brać je z przymrużeniem oka.

RTX 4080 will use AD103 chips, build with 16G GDDR6X, have a similar TGP to GA102.

RTX 4070 will use AD104 chips, build with 12G GDDR6, 300W.

Both of them haven't started testing yet, but soon do them. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 27, 2022

Poza tym ten sam informator potwierdził również specyfikację nadchodzących modeli RTX 4080/4070, która gryzie się z wcześniejszymi informacjami. Ponoć RTX 4080 będzie bazował na AD103, podczas gdy RTX 4070 przystanie przy AD104. NVIDIA zwiększy także pojemność pamięci dla każdego z segmentów wydajności, bo seria xx080 otrzyma teraz ponoć 16 GB pamięci GDDR6X, a seria XX70 12 GB.