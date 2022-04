Nowa broń laserowa Izraela w testach. Poradziła sobie ze wszystkimi zagrożeniami

Bojowe systemy laserowe stają się coraz ważniejsze na rynku i choć do tej pory słyszeliśmy o nich głównie ze strony USA, to tym razem pochwaliło się nimi inne państwo. Doczekaliśmy się licznych nagrań i materiałów, ukazujących to, jak spisuje się nowa broń laserowa Izraela, za które odpowiada krajowy przemysł obronny.

Po tym, jak świetnie nowa broń laserowa Izraela sprawdziła się w praktyce, zachwalających jej słów nie przestało brakować

W ramach niedawnych demonstracji laserowych systemów uzbrojenia izraelski przemysł obronny i wojsko pochwaliły się przed światem nowymi nagraniami, ukazującymi serię testów nowego systemu laserowego. Demonstrację przeprowadziła Dyrekcja Badań i Rozwoju Ministerstwa Obrony oraz Rafael Advanced Defense Systems.

Jak ukazują zdjęcia, system sprowadza się do stosunkowo niewielkiego modułu lasera, którego zamontowano na podwoziu ciężarówki kołowej. Zapewniono mu niezmącony niczym widok na obszar za ciężarówką, dzięki możliwości otwarcia dwóch paneli końcowej części przyczepy „na boki”.

Tego, czego nie widzimy, to zapewne rozbudowanego systemu energetycznego, bo ten „wysokowydajny laser” coś zdecydowanie musi zasilać. Niestety nie znamy też szczegółów technologii, która za nim stoi, a nawet tego, jaką mocą mógł się pochwalić i jakie dokładnie systemy naprowadzania i śledzenia mu towarzyszyły.

IMOD's DDR&D and Rafael successfully completed ground-breaking tests with a high-power laser interception system against steep-track threats. The demonstrator successfully intercepted UAVs, mortars, rockets, and anti-tank missiles in multiple scenarios. pic.twitter.com/DhHzCaGM8P — Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 14, 2022

To, co wiemy na pewno, to to, że system udowodnił swoją skuteczność przeciwko dronom, pociskom moździerzowym i przeciwpancernym, a nawet tym balistycznym w „wielu scenariuszach”. Znacznie więcej informacji na temat testów, choć stricte subiektywnych, mają urzędnicy:

Podczas testów, które przeprowadzono w ciągu ostatnich kilku tygodni w południowym Izraelu, system precyzyjnie przechwycił bezzałogowe statki powietrzne (UAV), moździerze, rakiety i pociski przeciwpancerne w różnych scenariuszach. Znajdujemy się w historycznym momencie w świecie broni. Po raz pierwszy broń energetyczna naprawdę działa. Nasza misja była jasna: pokazać, że to działa przed świętem Paschy przy zachowaniu wszystkich kryteriów, które ustaliliśmy. Nikt na świecie nie wykazał się takimi możliwościami. Państwo Izrael jest pierwszym, które przeprowadziło próbę wystrzału na żywo. Wchodzimy w erę nowych rodzajów broni – broni opartej na energii – powiedział gen. bryg. Yaniv Rotem, szef działu rozwoju broni Ministerstwa Obrony.

Po tych testach, z których zachwalaniem Yaniv Rotem zdecydowanie przesadził (na pewno nie jest to pierwsza broń tego typu na świecie), Izrael miał ponoć „wejść w „zupełnie nową erę” systemów broni opartych na energii”. Znacznie bardziej wyważone są słowa ministra obrony państwa, który powiedział, że Izrael stał się jednym z pierwszych krajów, którym udało się opracować technologię potężnych laserów na poziomie operacyjnym, które mogą dokonywać przechwyceń zagrożeń.