Oto nowy amerykański samolot dnia zagłady. Lockheed Martin pokazał EC-130J dla marynarki wojennej

Mocarstwa pokroju Stanów Zjednoczonych muszą utrzymać możliwie najwyższą operacyjność w momencie, kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli i wojna wejdzie w fazę atomu. Wtedy nie tylko świat będzie zmiatany z powierzchni ziemi, bo na dodatek łączność i komunikacja będzie utrudniona, dlatego tak kluczowe jest posiadanie centrów dowodzenia, które będą w stanie utrzymać operacyjność nawet w ekstremalnych okolicznościach. Jednym z tego przejawów jest nowy amerykański samolot dnia zagłady dla marynarki wojennej w postaci EC-130J od Lockheed Martina.

Zmodernizowany EC-130J dla marynarki wojennej, czyli nowy amerykański samolot dnia zagłady

Samoloty dnia zagłady, samoloty dnia sądu ostatecznego, czy jak wolicie – doomsday planes, to bardzo ciekawe platformy. Przekonywaliśmy Was o tym w artykule ze schronu do Iła, czyli ostatni ratunek Putina, gdzie pisaliśmy, że Ił-80 jest ostatnim ratunkiem dla władz Rosji nie tyle na ucieczkę z podkulonym ogonem, ile koordynowanie całym krajem w momencie, kiedy wojna zbliży się zbyt blisko lub eskaluje do poziomu atomu.

USA również ma swoje odpowiedniki w postaci odpowiednich wariantów Boeing E-4B, co tyczy się też nawet marynarki wojennej, która doczeka się całkowicie nowych samolotów dnia zagłady. Niedawno świat mógł nawet je zobaczyć, bo Lockheed Martin pokazał EC-130J podczas wystawy Sea-Air-Space Exposition organizowanej przez Navy League w pobliżu Waszyngtonu. Był to zresztą pierwszy raz, kiedy można było je zobaczyć.

Obecnie Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych eksploatuje samolot dowodzenia i kontroli, który określa skrótem TACAMO, czyli Take Charge And Move Out. To E-6B Mercury firmy Boeing w nakładzie 16 egzemplarzy, które są w stanie łączyć się i dowodzić okrętami podwodnymi floty wojennej z rakietami balistycznymi. Samoloty te są w służbie od 1989 roku, dlatego w celu uchronienia się przed przestarzałym sprzętem, marynarka USA opracowała plany ich ewentualnej wymiany.

EC-130J „Hercules” nie jest wcale nowym samolotem, bo to modyfikacja znanego już całemu światu samolotu transportowego C-130 z czterema silnikami turbośmigłowymi Rolls Royce AE i nośnością rzędu 59000 kg. W wersji „doomsday plane” zostanie rzecz jasna odpowiednio zmodernizowany, co obejmie przede wszystkim szereg zabezpieczeń załogi i sprzętu oraz znacznie bogatszy osprzęt co do łączności. Publice były jednak przedstawiane wyłącznie rendery, bo samolot jeszcze nie powstał, a jego testy rozpoczną się około 2026 roku.