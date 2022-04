Nowy flagowiec AMD przeraża ceną. Czy Radeon RX 6950 XT przebił GeForce RTX 3090 Ti?

W Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej Gigabyte właśnie zarejestrował szereg nowych kart graficznych Radeon RX 6X50. Mowa więc o modelach odświeżonych pokroju AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT, ale wpis wspominał też o niskobudżetowym RX 6400. Nie byłoby w tym nic aż tak wielkiego, gdyby w tym samym momencie użytkownik momomo_us na Twitterze, czyli znany wszystkim miłośnikom plotek na temat hardware, nie połączył faktów i nie zdradził, że nowy flagowiec AMD najpewniej przerazi nas ceną.

Radeon RX 6950 XT jako nowy flagowiec AMD może przerażać ceną

Wspomniany informator podrzucił światu ceny tych kart graficznych z Australii, które wskazują, że AMD będzie chciało zbić niezły zysk na sprzedaży tych odświeżonych modeli. Wygląda nawet na to, że Radeon RX 6950 XT może kosztować więcej niż GeForce RTX 3090 Ti firmy NVIDIA, ale mamy ogromną nadzieję, że jest to spowodowane tym, że sprzedawca po prostu sztucznie zawyżył cenę, bo ma nadzieję na skorzystanie na wczesnym przyjęciu przez siebie produktu.

Powyżej możecie podejrzeć, że w ofercie sklepu MegaBuy znalazł się tylko pozornie „kolejny RX 6900 XT”. W rzeczywistości to faktyczna karta graficzna Radeon RX 6950 XT, co zdradza nam tylko numer kodowy odpowiadający właśnie temu, który Gigabyte zgłosiło do komisji (GV-R695XTGAMING-OC-16GD). Cena tego modelu wynosi niebywałe 3241 dolarów australijskich, co po obliczeniach (usunięcie VATu, przeliczenie na dolary amerykańskie) sugeruje MSRP na poziomie 2150 dolarów.

GeForce RTX 3090 Ti w tym samym sklepie kosztuje z kolei w okolicy 3325 dolarów australijskich, a jego MSRP wynosi… 1999$, co teoretycznie sugeruje, jakby AMD miało zamiar zrazić do siebie klientów poszukujących najwydajniejszych Radeonów. W rzeczywistości najpewniej jest to jednak po prostu spekulanctwo po stronie sprzedającego. Zwłaszcza że cena Radeon RX 6900 XT wynosi obecnie w USA około 1100$, a w Polsce 6000 zł, a wersja odświeżona zapewni tylko szybszą pamięć operacyjną i wyższe zegary GPU, więc dwukrotny wzrost ceny nie ma sensu w tym przypadku.