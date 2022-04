AMD obiecywało wiele, ale nieco przekłamało, czyli testy Ryzen 7 5800X3D w grach

Testy procesora Ryzen 7 5800X3D zalały już sieć i pozwalają porównać to, co nam obiecywano z tym, co CPU rzeczywiście ma do zaoferowania. Zgodnie z oczekiwaniami, zapowiedziane wzrosty wydajności o nawet 20% w grach w porównaniu z Core i9-12900K niestety nie zostały zauważone, więc jak bardzo „źle jest”?

Jak spisuje się Ryzen 7 5800X3D w grach? Czy konkurencja rzeczywiście ma się o co martwić?

Kosztujący około 2000 zł Ryzen 7 5800X3D to bez zwątpienia ciekawy procesor, który porzucił do pewnego stopnia charakterystykę oryginału na rzecz bycia wyjątkowym. To ciągle 8 rdzeniowy i 16 wątkowy procesor z dostępem do podstawowego pokładu 32 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, któremu AMD zapewniło dodatkowe 64 MB współdzielonej pamięci tego poziomu poprzez specjalny stos pamięci V-Cache.

Czytaj też: Undervolting RTX 3090 Ti ma ogromny sens. Sprawdźcie wydajność flagowca ograniczonego do 300 watów

To wymusiło na inżynierach obniżenie zegarów z poziomu 3,8 i 4,7 GHz charakterystycznego dla Ryzen 7 5800X (cena ~1600 zł) na 3,4 i 4,5 GHz dla kolejno trybu podstawowego i Boost. To srogie spadki, które bezpośrednio rzutują na liczbę instrukcji wykonywanych przez procesor w danym czasie, dlatego AMD musiało być pewne, że dodatek V-Cache będzie tego warty. Rykoszetem dostał też pobór energii, który w przypadku Ryzena 7 5800X3D zauważalnie spadł przez sztywne ograniczenie do maksymalnie 1,35 V.

Czytaj też: Flagowe karty graficzne nowej generacji. Co zdradzają świeże plotki?

Okazało się jednak, że dodatek aż 64 MB Cache spowodował spadek wydajności o ~2,5% wedle danych przedstawionych przez serwis TechPowerUp. Mowa o obliczeniach stricte roboczych i profesjonalnych, co było oczywiste przez obniżenie zegarów i kierowanie Ryzena 5800X3D w stronę graczy, bo tak się składa, że gry bardzo „lubią” pokaźne zasoby cache. Rzeczywiście wzrosty w bratobójczej walce są zauważalne, ale kiedy będziemy pamiętać o zapowiedziach i obietnicach, to… nie będzie już tak kolorowo.

Czytaj też: Alder Lake-X w bazie danych. Czy Intel wróci do segmentu HEDT w obecnej generacji?

Według testów TechPowerUp średnio w 720p gry na Ryzenie 7 5800X3D działały o 10,6% płynniej względem Ryzena 5800X, ale konkurencji w postaci Core i9-12900K i -KS nie rozłożył na łopatki. W 4K sprawa ma się gorzej na rzecz procesorów Intela, co jasno wskazuje, że mimo zapowiedzi AMD na temat tego, jak wyjątkowo wydajny będzie Ryzen 7 w grach 5800X3D, nieco przesadzono. Ma jednak swoje przebłyski w Far Cry 5, zy cBorderlands 3 (różnica 139 vs 117 FPS Core i9-12900K).