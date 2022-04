Nowy silnik Mahle X20 jest częścią najlżejszego napędu dla elektrycznych rowerów

Rynek doczekał się nowego najlżejszego napędu dla elektrycznych rowerów, którego najważniejszą częścią jest silnik Mahle X20. Swoje dumne miano zawdzięcza lepszemu stosunkowi do masy względem np. X35, bo w porównaniu tych kompletnych systemów napędowych spadek wagi wyniósł aż 300 gramów

Mniejszy, mniej wydajny, ale za to lżejszy, przyjemniejszy i nierzucający się w oczy – oto w skrócie porównanie Mahle X20 z Mahle X35

System Mahle X20 dla elektrycznych rowerów łączy lekki silnik o mocy 250 watów w tylnej piaście, którego zasila 250- lub 350-Wh wewnętrzny akumulator do montażu w rurze. Może je wspomóc zewnętrzny 185-Wh akumulator Range Extender do montażu w miejscu uchwytu na bidon. Niestety mniejsza waga poniosła za sobą niższe możliwości, bo moment obrotowy spadł z 40 do 23 Nm względem Mahle X35, ale według producenta odpowiada to 55-60 Nm silnika zamontowanego między korbami.

Niższy moment obrotowy zwiększy też osiągalny zasięg na jednym ładowaniu, a w połączeniu z węższymi oponami szosowymi i szutrowymi (to właśnie z myślą o tych rowerach powstał Mahle X20) będzie oferował bardziej przyjemne wrażenia podczas jazdy. Mahle specjalnie poprawiło zresztą naturalne odczucia podczas pedałowania, które powinno być wolne od jakiegokolwiek szarpania podczas wspomagania. Dba o to również połączenie czujnika momentu obrotowego i kadencji w suporcie oraz „inteligentny system wspomagania”.

W Mahle X20 producent pozbył się dodatkowo zewnętrznego okablowania, przeprojektowując większość systemu pod kątem nawet usprawnienia procesu wymiany opony. Pierwsi klienci, którzy będą mogli sprawdzić ten nowy, najlżejszy napęd dla elektrycznych rowerów w praktyce, dokonają tego już wkrótce, bo ogłoszono już modele z Mahle X20 (Filante Hybrid od Wilier, czy Addict eRide od Scott), do których dołączą z całą pewnością kolejne.