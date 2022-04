OPPO Reno8 wycieka. Wygląda bardzo podobnie do OnePlus 10 Pro

Do sieci trafiło sporo informacji dotyczących nadchodzącego OPPO Reno8. Znamy więc część jego specyfikacji, a także wygląd, który wprowadza nas w konsternację. Na renderze smartfon przypomina tak bardzo OnePlus 10 Pro, że zastanawiamy się, czy to na pewno Reno8, czy może wyczekiwany podstawowy OnePlus 10.

Wszyscy już wiemy, że OPPO i OnePlus wchodzą w skład tej samej chińskiej spółki (BBK Electronics). od dłuższego czasu słyszymy więc o współpracy pomiędzy oboma firmami, która skutkuje wymianą technologii, czego przykładem jest wykorzystanie przez OnePlus autorskiego procesora graficznego MariSilicon. Nie dziwi też fakt, że niektóre modele obu firm są do siebie podobne.

OPPO Reno8 jak OnePlus 10

W styczniu OnePlus wypuścił model 10 Pro i pomijając specyfikację, jego najbardziej charakterystyczną cechą jest prostokątna, zachodząca na bok urządzenia, wyspa aparatów z symetrycznie ułożonymi czujnikami. Jak dobrze wiemy, producent do tej pory nie wypuścił modelu podstawowego serii 10 i cały czas nie wiadomo, czy takowy w ogóle powstanie.

Czytaj też: Pojawiają się kolejne przecieki o serii vivo X80. Po który procesor sięgnie najmocniejszy model?

Tymczasem do sieci trafił render OPPO Reno8 i co tu dużo mówić, z tyłu wygląda on jak OnePlus 10 Pro. Wyspa aparatów jest co prawda nieco większa, nie ma również logo Hasselblad, jednak podobieństwu nie można zaprzeczyć. Z przodu różnice są już bardziej widoczne, bo domniemany Reno8 ma płaski ekran. Oczywiście należy pamiętać, że render wcale nie musi pokazywać nam rzeczywistego urządzenia, więc zalecamy podchodzić do tego z dużą rezerwą.

OPPO Reno8 OnePlus 10 Pro

Warto też zauważyć, że ten wygląd nie tylko znacznie odbiega od tego, do którego przyzwyczaiła nas seria Reno, ale również znacznie różni się od wcześniejszych renderów tego modelu, które możecie zobaczyć poniżej.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to tutaj podobieństwa znikają. Reno8 ma być wyposażony w 6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z tyłu znajdzie się potrójna konfiguracja z aparatem głównym 50 Mpix (Sony IMX76), tym samym, który znalazł się w Reno7 Pro i kilku innych urządzeniach OPPO. Przecieki niestety nie zdradzają nam nic więcej, dlatego kwestia chipsetu czy ładowania nadal pozostaje nieznana.

Czytaj też: OPPO K10 Pro w TENAA ujawnia swój wygląd i specyfikację

Spekuluje się jednak, że OPPO może zdecydować się na premierę już w przyszłym miesiącu, bo poprzednie generacje debiutowały właśnie w tym okresie. Jeśli to prawda, to w najbliższych tygodniach powinniśmy dowiedzieć się więcej o OPPO Reno8.