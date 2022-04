Do Polski wkracza OPPO Watch Free. Zadba o jakość Twojego snu i nie tylko

Nowoczesne i stylowe wzornictwo, inteligentne funkcje monitorowania aktywności, stanu organizmu i snu, tak w skrócie można opisać to, co do zaoferowania ma OPPO Watch Free. Nowy smartwatch producenta wkroczył dziś do Polski, dlatego warto przyjrzeć się mu bliżej, a także sprawdzić, w jakiej cenie można kupić go w naszym kraju.

OPPO podkreśla przede wszystkim jedną z funkcji tego nowego smartwatcha – monitorowanie snu. Jak doskonale wiemy, dobry sen wpływa na kondycję naszego zdrowia i produktywność, dlatego tak istotne jest, byśmy się wysypiali. Jak to jest w praktyce? Różnie. Pracujemy, spotykamy się ze znajomymi, oglądamy seriale, czytamy czy gramy w gry, czasem także do późnej nocy, co przekłada się na to, że nie śpimy tyle, ile w rzeczywistości powinniśmy.

Oczywiście OPPO Watch Free magicznie nie wygoni nas do łóżka sprzed telewizora, jednak może monitorować sen, a także nasze aktywności przed i po położeniu się do łóżka. Odpowiada za to funkcja OSleep. Wyposażono ją w opcję oceny ryzyka związanego z chrapaniem, a czujniki i specjalne algorytmy mogą skutecznie wykrywać problemy ze snem i proponować odpowiednie rozwiązania.

OPPO Watch Free wykorzystuje autorską funkcję oceny ryzyka chrapania. Składają się na nią algorytm oceny chrapania OPPO, zaawansowane ciągłe monitorowanie saturacji za pomocą optycznego czujnika SpO2, wykrywanie zmienności tętna za pomocą optycznego czujnika tętna i rejestracja chrapania za pomocą telefonu. Aby pomóc w szybkim wykryciu problemów z oddychaniem podczas snu, OPPO Watch Free wyświetla wskaźniki, takie jak średni poziom tlenu we krwi podczas snu, sumaryczna liczba chrapnięć oraz maksymalna liczba decybeli chrapania.

Producent przypomina jednak, że OPPO Watch Free nie jest urządzeniem medycznym, więc po diagnozę i schemat leczenia należy udać się do lekarza.

Inteligentny zegarek, dzięki swoim funkcjom, może pomóc w szybszym zasypianiu i poprawie jakości snu. Analizując pozyskane dane podpowie nam, kiedy powinniśmy iść spać, a także w którym momencie najlepiej jest wstać.

OPPO Watch Free oferuje nie tylko monitorowanie snu, ale także 100 trybów sportowych i zaawansowany monitoring aktywności

Wiadomo, że ze smartwatcha korzystamy nie tylko w nocy, ale przede wszystkim w dzień, podczas różnych aktywności. Aby pomóc w treningach, OPPO Watch Free został wyposażony w 6-osiowy czujnik ruchu i optyczny czujnik tętna, obsługujące ponad 100 trybów sportowych. Wszystkie aktywności wykonywane w ciągu dnia mogą być sprawdzone w specjalnym dzienniku (Daily Activity), natomiast dla początkujących biegaczy zostały stworzone programy treningowe, które pomogą im utrzymać dobrą kondycję lub zrzucić zbędne kilogramy. Dodatkowo smartwatch może monitorować tętno przez całą dobę i poinformuje nas przy pomocy wibracji, kiedy będzie za wysokie.

Zerknijmy teraz na specyfikację tego urządzenia…

Z takich czysto technicznych szczegółów, Watch Free został wyposażony w 1,64-calowy wyświetlacz AMOLED HD, odpowiednio wzmocniony i chroniony przed zarysowaniami przez szkoło 2,5D. Jest lekki, bo waży zaledwie 33 gramów. Bateria o pojemności 230 mAh pozwala nawet na dwa tygodnie użytkowania na jednym ładowaniu. Te jest z kolei bardzo szybkie, bo 5 minut ładowania to cały dzień pracy, a 20 minut – na cały tydzień. Smartwatch jest też wodoodporny do 50m.

OPPO Watch Free jest dostępny w sprzedaży w kolorze czarnym w cenie 399 zł.