OPPO wprowadza na polski rynek słuchawki Enco Air2. Nie obyło się bez promocji, choć akurat nie na ten model

Kilka miesięcy bo chińskiej premierze, do Polski trafiają bezprzewodowe słuchawki TWS OPPO Enco Air2. Co mają do zaoferowania i, co najważniejsze, w jakiej cenie będą dostępne? Sprawdźmy!

Przyjrzyjmy się więc kluczowym specyfikacjom i funkcjom nowych OPPO Enco Air2

Enco Air2 stylistycznie przypomina swojego poprzednika. Mamy więc owalne etui z wieczkiem wykonanym z półprzezroczystego tworzywa. W środku znalazło się miejsce na dwie, standardowo wyglądające pchełki. Jednak pod niepozornym wyglądem kryją w sobie wiele dobrego. Ich główną zaletą jest 13,4-milimetrowy tytanowy przetwornik z kompozytową membraną, co dla użytkownika oznacza, wedle słów producenta, głębokie, wyraziste basy, krystalicznie czyste dźwięki średnie oraz wysokie tony, gwarantując zbalansowane brzmienie.

Każda ze słuchawek waży zaledwie 3,5 g. OPPO zapewnia, że wygoda ich użytkowania została sprawdzona poprzez testy analizujące układ wkładek dousznych względem budowy ucha. Na jednym ładowaniu możemy z Enco Air2 korzystać przez łącznie 24 godziny (z wykorzystaniem etui), zaś same słuchawki pozwalają na 4 godziny pracy. Kolejną cechą charakterystyczną jest niski poziom opóźnień ze stabilną transmisją Bluetooth 5.2, dostępny tryb gry (który można włączyć za pomocą trzykrotnego dotknięcia) i certyfikat certyfikat TÜV Rheinland High Performance and Low Latency potwierdzający jakość funkcji.

Dla lepszej jakości połączeń dodano funkcję redukcji szumów wspartą sztuczną inteligencją, która eliminuje niepożądane dźwięki nawet w przypadku hałasu z otoczenia. Dodatkowo słuchawki są wyposażone w ulepszony system inteligentnego sterowania dotykowego, zapewniając prostą i intuicyjną obsługę.

Ile kosztują Enco Air2?

OPPO Enco Air2 są dostępne w białej i błękitnej wersji kolorystycznej, w cenie 199 zł. Tym razem promocja (obowiązująca do 28 kwietnia)objęła nie debiutujące urządzenie, a inne słuchawki producenta. Jeśli nie chcecie kupić Enco Air2, możecie skusić się na ich poprzednika, czyli Enco Air za 249 zł (obniżka o 50 zł) lub na tańsze o 200 zł Enco Free 2.