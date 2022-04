Polska armia domawia polskie bojowe wozy piechoty Borsuk

Polskie bojowe wozy piechoty Borsuk ciągle są dopracowywane przed oficjalnym wejściem na służbę, a obecnie znajdują się na etapie prototypowania. Dziś dowiedzieliśmy się, że Siły Zbrojne RP jednak otrzymają zapowiadane od dawna cztery dodatkowe prototypy tych BWP, które rozwija wyłącznie polska myśl techniczna.

Cztery dodatkowe polskie bojowe wozy piechoty Borsuk trafią przedwcześnie w ręce żołnierzy

O zakupie 4 dodatkowych prototypów w ramach kontraktu dotyczącego prac rozwojowych, które prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformował mjr Krzysztof Płatek na Twitterze. Ten zakup nie jest zaskoczeniem, bo wspominano o nim od dłuższego czasu i dziś wreszcie zdecydowano, że będzie się „opłacał”, bo przyspieszy proces wejścia Borsuków na służbę w Wojsku Polskim.

W ramach pracy badawczo-rozwojowej w NCBR zakontraktowane zostały 4 dodatkowe prototypy BWP #Borsuk. Badania wstępne istniejącego prototypu są na ukończeniu. Niebawem rozpoczną się badania kwalifikacyjne, a po ich zakończeniu negocjacje na dostawy wozów seryjnych. pic.twitter.com/3kTmOthQjz — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) April 27, 2022

Pierwotnie wskazywano przełom 2023 i 2024 roku jako moment ruszenia z produkcją seryjną bojowych wozów piechoty Borsuk, ale niedawno stwierdzono, że to może ulec przyspieszeniu właśnie poprzez te cztery prototypy. Zostaną one przekazane żołnierzom jeszcze na etapie prac rozwojowych, co ma za zadanie przyspieszenie tego etapu, więc tym samym samej seryjnej produkcji, jeśli podczas testów nie zostaną wykryte katastrofalne dla programu wady.

Szczegóły na temat tego, czym dokładnie są polskie bojowe wozy piechoty Borsuk znajdziecie tutaj, ale jeśli nie interesują Was szczegóły, to najważniejsze informacje obejmują to, że:

BWP Borsuk to konstrukcja polska

Rozwój projektu jest realizowany od 2014 roku przez konsorcjum z liderem Huta Stalowa Wola na czele

Projekt obejmuje możliwość pokonywania akwenów wodnych

Na pokładzie znajdzie się 6 żołnierzy i 3-osobowa załoga

Opancerzenie będzie stanowiło połączenie stalowego kadłuba wzmocnionego płytami pancerza ceramicznego lub kompozytowego

Na to, jak potoczy się historia BWP Borsuk musimy na ten moment po prostu czekać. Pewne jest bowiem, że następne miesiące w zupełności przesądzą o jego losie i procesie jego wprowadzania na służbę Wojska Polskiego. Obecne plany przewidują pozyskanie do 588 egzemplarzy tych bojowych wozów piechoty do 2035 roku i obejmują ewentualność ich eksportu na Słowację.