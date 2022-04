USA rozwija HALO. To przeciwokrętowy hipersoniczny pocisk nowej generacji

Marynarka Wojenna USA chce odświeżyć swoje możliwości niszczenia nawodnych okrętów wroga i najnowszy wniosek budżetowy to potwierdza. W ramach programu Offensive Anti-Surface Warfare Weapon (OASuW) Increment II służba ma zamiar stworzyć przeciwokrętowy hipersoniczny pocisk nowej generacji o nazwie HALO (w wersji II), co jest akronimem od Hypersonic Air-launched OASuW (Offensive Anti-Surface Warfare).

Amerykański przeciwokrętowy hipersoniczny pocisk nowej generacji ma trafić do użytku w 2028 roku. HALO to następstwo rozwijanego obecnie LRASM (zdjęcia)

W niedawno opublikowanych dokumentach uzasadnienia budżetu marynarki wojennej rozwój tego pocisku określono „narodowym imperatywem dojrzewania zdolności hipersonicznych”. Podkreśla to nadzieje, jakie służba wiąże z tym pociskiem, który ma należeć do klasy powietrze-woda. W dokumencie podkreśla się to zresztą na każdym kroku:

Czytaj też: Nawet 50 mln dolarów w piach. To kolejny zestrzelony rosyjski Su-34

HALO będzie systemem broni o większej prędkości i większym zasięgu, wystrzeliwanym z powietrza, zapewniającym doskonałe zdolności w zakresie zwalczania celów nawodnych. OASuW Inc 2/HALO będzie przeciwdziałać zaawansowanym zagrożeniom z odległości, które pozwolą Marynarce Wojennej działać i kontrolować sporną przestrzeń bitewną na wodach przybrzeżnych i w środowiskach A2/AD (Anti-Access/Area Denial) – zdradza dokument.

Moment wystrzelenia pocisku LRASM

Czytaj też: Obejrzyjcie ukraiński poradnik korzystania z zestawów Martlet i udane zestrzelenie rosyjskiego drona

Pierwszym elementem tego programu rozwoju broni nowej generacji jest pocisk przeciwokrętowy dalekiego zasięgu (Long-Range Anti-Ship Missile – LRASM) firmy Lockheed Martin. Ten w ostatnich latach osiągnął wczesną zdolność operacyjną na kilku różnych samolotach bojowych. Mowa o sprzętach takich jak F/A-18 amerykańskiej marynarki wojennej czy bombowiec B-1B sił powietrznych. Wniosek budżetowy na rok 2023 jest tym samym pierwszym dokumentem, w którym określono następcę LRASM jako HALO i ujawniono, że będzie to pocisk hipersoniczny.

Czytaj też: Opisujemy bojowy dron Bayraktar Akinci, czyli dzieło ludzi stojących za słynnym Bayraktar TB2 w Ukrainie

HALO to drugi duży program broni hipersonicznej realizowany przez Marynarkę Wojenną, który będzie rozwijany równolegle z konwencjonalnym Prompt Strike. Na jego rozwój służba chce otrzymać 92 miliony dolarów w 2023 roku budżetowym z celem wprowadzenia go do użytku w 2028 roku budżetowym. Wcześniej, bo do końca 2023 roku budżetowego, pocisk HALO ma osiągnąć tak zwany kamień milowy B, co oznacza, że dana technologia jest gotowa do rozpoczęcia produkcji prototypów.