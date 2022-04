Airbus chce zapewnić samolotom ptasie skrzydła. Najnowsze badania w tunelu aerodynamicznym mają to umożliwić

Może i wynalazkom ludzkości nie można wiele zarzucić, ale nie wszystko musimy budować od zera, kiedy mamy dostęp do wiedzy pozyskanej na podstawie setek milionów lat ewolucji. Natura przesiała przez ten czas te rozwiązania, które się sprawdzają od tych gorszych, dążąc do ewolucyjnej perfekcji i dlatego właśnie tak cennym sektorem w rozwoju technologii jest biomimikra. Jednym z tego przejawów jest fakt, że Airbus chce zapewnić samolotom ptasie skrzydła i najnowsze badania w tunelu aerodynamicznym mają to firmie umożliwić.

W przyszłości wysiłki Airbusa mają zapewnić samolotom ptasie skrzydła

Airbus ma nadzieję, że badając potencjał w swoim tunelu aerodynamicznym w Filton koło Bristolu, będzie mógł wkrótce wprowadzić niektóre z technologii inspirowanych biomimikrą w życie. Jednym z rozwiązań, które można „podkraść” ptakom jest ich naturalne zachowanie w locie pod kątem układania swojego ciała i skrzydeł. Cel Airbusa? Zapewnienie nowoczesnym samolotom aktywnie sterowane skrzydła, aby też mogły tak latać.

Najnowocześniejszy tunel aerodynamiczny Airbusa pracujący przy niskich prędkościach, to fantastyczny sposób na sprawdzenie naszych koncepcji przed testami w locie. Nasze możliwości w zakresie obliczeniowej analizy aerodynamicznej można nazwać mianem światowej klasy, a tunel aerodynamiczny stanowi kolejny cenny sposób pomiaru osiągów i możliwości samolotu przed próbami w locie. Technologie, które testowaliśmy w tunelu aerodynamicznym w Filton – wiele z nich inspirowanych biomimikrą – zostaną teraz szybko zintegrowane na potrzeby prób w locie – wyjaśnia Oliver Family, szef eXtra Performance Wing UK.

Wprowadzenie takich skrzydeł do projektu samolotu ma na celu umożliwić naśladowanie zachowania ptaków w locie, próbując przekuć ich naturalną umiejętność dostosowania kształtu w locie na poletko samolotu. Poprzez te mechanizmy firma będzie w stanie zoptymalizować aerodynamikę i stworzyć bardziej wydajne samoloty o niższej emisji dwutlenku węgla.

Zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku demonstrator skrzydła eXtra Performance Wing stanowi kontynuację prac nad biomimikrą ptaków w locie. Składa się z pomniejszonego odrzutowca Cessna, który można wyposażyć w czujniki podmuchów wiatru i aktywne elementy na skrzydłach. To właśnie ta platforma będzie wykorzystywana do szybkiego testowania i rozwijania tego typu technologii w celu poprawy aerodynamiki przyszłych samolotów.