realme 9 4G nadchodzi. Wiemy o nim coraz więcej

seria realme 9 wciąż się rozrasta, a producent tylko dokłada do niej kolejne modele, choć w zasadzie… nie wiadomo po co. Warto jednak przyjrzeć się bliżej realme 9 4G i sprawdzić, czy faktycznie oferuje na tyle dużo, by warto było wypuszczać go na rynek.

Do tej pory w skład serii realme 9 wchodzi 5 modeli – realme 9i, realme 9 Pro, realme 9 Pro+, realme 9 5G oraz realme 9 5G SE. Teraz dołączy do nich kolejny smartfon, który ma oferować aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix.

Co wiemy o realme 9 4G?

Przecieki dotyczące tego modelu skupiają się przede wszystkim na aparacie, bo najważniejszą cechą tego modelu ma być aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix (matryca Samsung ISOCELL HM6). To dość interesujące, zwłaszcza gdy zerkniemy na pozostałe szczegóły specyfikacji. Plotki wspominają bowiem o chipsecie Snapdragon 680, czyli tym samym, który znalazł się w realme 9i. Tylko czy będzie on w stanie zapewnić odpowiednią wydajność dla takiego aparatu? Wedle jego specyfikacji – nie bardzo, gdyż ma on obsługiwać maksymalnie 64 Mpix. Oczywiście to jeszcze nic nie znaczy, bo nadal mówimy o nieoficjalnych informacjach.

Jeśli chodzi o pozostałe szczegóły odnośnie realme 9 4G, to wiemy, że procesor ma być wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Będzie więc dostępny w dwóch wariantach konfiguracji pamięci. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 33W.

Wedle doniesień, realme wyposaży ten model w 6,6-calowy panel S-AMOLED z odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. Aparat do selfie ma zaś oferować rozdzielczość 16 Mpix. Oprócz czujnika 108 Mpix, z tyłu mają znaleźć się jeszcze dwa aparaty, ale przecieki ich nie precyzują. Można się jednak spodziewać, że będzie to obiektyw ultraszerokokątny i/lub czujniki do pomiaru głębi/makro.

Data premiery realme 9 4G nadal nie została ujawniona, choć patrząc na fakt, że smartfon coraz częściej pojawia się w bazach certyfikacyjnych, rynkowy debiut jest zapewne bliski. Niestety jego cena jeszcze nie wyciekła, ale wiemy, że na rynku ma pojawić się w trzech kolorach – białym, czarny i złotym (widocznym na zdjęciu głównym).