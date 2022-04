Na ratunek różnorodności genetycznej ludzi. Naukowcy mają na to sposób

Wskaźnik referencyjny genomu opracowany w ramach Human Pangenome Project ma pomóc w opisaniu różnorodności genetycznej niemal wszystkich ludzi na Ziemi.

Naukowcy zaangażowani we wspomniany projekt spędzą pięć najbliższych lat na badaniach nad sekwencjonowaniem genomów 350 osób pochodzących z różnych populacji. Ich ostatecznym celem będzie zsekwencjonowanie tysięcy genomów i uchwycenie możliwie największej różnorodności genetycznej naszego gatunku.

W jaki sposób miałoby to pomóc? Chodzi między innymi o możliwość prowadzenia prostych badań DNA, które dostarczałyby informacji na temat genetycznego obciążenia ryzykiem wystąpienia różnych chorób i schorzeń. Publikacja w tej sprawie ukazała się przed dwoma dniami na łamach Nature.

Genom referencyjny umożliwia odwzorowanie lokalizacji genów i innych elementów, co z kolei sprawia, że da się go wykorzystać do odkrywania nowych genów, wariantów istniejących genów czy też innych elementów funkcjonalnych. Poza tym badacze mogliby go wykorzystywać do przekazywania i porównywania wyników badań z innymi ekspertami. Przyspieszyłoby to analizy i powinno doprowadzić do ogólnej poprawy sytuacji w świecie nauki.

Dotychczas wykonane sekwencjonowanie skupiało się na mało zróżnicowanych grupach

Oczywiście ludzkie genomy różnią się od siebie w bardzo niewielkim stopniu, ale właśnie te subtelne odmienności wpływają na występowanie cech, które czynią nas innymi od pozostałych. Jako że większość badań nad genomem Homo sapiens opiera się na próbkach pochodzących od osób o europejskim pochodzeniu, to konieczne jest poszerzenie tego grona.

Jakiś czas temu informowaliśmy o przełomie w sekwencjonowaniu ludzkiego genomu, które doprowadziło do osiągnięcia 100-procentowego wskaźnika w tej sprawie. Genom referencyjny wykorzystany w tamtych badaniach opierał się jednak na 20 osobach (a większość materiału pochodziło od jednej) dlatego nie odzwierciedla on różnorodności światowej populacji. W związku z tym na przestrzeni kolejnych pięciu lat naukowcy chcą wykorzystać sekwencjonowanie do zmapowania pełnego genomu bez jakichkolwiek błędów.

