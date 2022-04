Test chłodzenia SilentiumPC Navis F240 ARGB

SilentiumPC Navis F240 ARGB to nowość na rynku AiO. Chłodzenie przynosi między innymi wentylatory Fluctus, które świetnie wypadają w testach. Czy nowe AiO rzeczywiście okaże się warte rekomendacji?

Co otrzymujemy wraz z SilentiumPC Navis F240 ARGB?

W pudełku znajdziemy instrukcję, zestaw montażowy, przedłużacz 4-pin, kontroler ARGB oraz tubkę pasty Pactum PT-3. Kontroler pozwala na sterowanie podświetleniem poprzez przycisk reset. Podłączany jest on także do złącza SATA. Sporym plusem jest kompatybilność z LGA1700 oraz metalowy backplate.

Specyfikacja SilentiumPC Navis F240 ARGB

Chłodnica jest aluminiowa i ma wymiary 120 x 275 x 28 mm. Znajdują się na niej preinstalowane przez producenta wentylatory, więc tutaj nie trzeba się męczyć z ich przykręcaniem. Z chłodnicy wychodzą dwa węże o długości ok. 400 mm. Są one dosyć elastyczne, a połączenie z blokopompką jest ruchome.

Blokopompka ma całkowicie nowy design, który nie przynosi żadnego podświetlenia. Wychodzą z niej dwa kable – SATA (zasilanie) i 4-pin PWM (sterowanie). Szkoda, że samo zasilanie również nie odbywa się ze złącza 4-pin PWM – zawsze było by to mniej kabli do podłączenia. Podstawka bloku jest miedziana, a całość ma wymiary 90 x 95 x 48,5 mm.

Tak jak wspominałem wentylatory Fluctus 120 PWM ARGB są domyślnie zamontowane. Kable również są ładnie pociągnięte i wystarczy wykorzystać przedłużacz, aby podłączyć je do płyty głównej. Wentylatory pracują z maksymalną prędkością 1800 RPM i producent nie podaje ich pozostałych parametrów. Mają one również dwa złącza – 4-pin PWM oraz ARGB. W obu przypadkach są to złącza męski i żeńskie, więc łatwo wszystko zsynchronizujecie.

Wygląd i montaż SilentiumPC Navis F240 ARGB

Podświetlane wentylatory świetnie się prezentują. Trochę szkoda, że na pompce nie ma efektu ARGB, ale całość dzięki temu zbytnio nie narzuca się z podświetleniem. Takie rozwiązanie zdecydowanie może się podobać i nie narzuca jedynej słusznej orientacji montażu blokopompki.

Montaż jest bardzo prosty. Do backplate przykręcacie śruby dystansowe, na to idzie blokopompka i dokręcacie śrubami uprzednio kładąc sprężyny. Jest to bardzo prosty i szybki montaż więc tutaj zdecydowany plus dla SilentiumPC Navis F240 ARGB.

Zebrane najważniejsze parametry SilentiumPC Navis F240 ARGB

Wymiary chłodnicy: 120 x 275 x 28 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 2x Fluctus 120 PWM ARGB

Maksymalna prędkość wentylatorów: 1800 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: b.d.

Maksymalne ciśnienie: b.d.

Maksymalna głośność: b.d.

Wymiary blokopompki: 90 x 95 x 48,5 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2600 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/2066/2011-3/2011 AMD: AM4

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 399 zł

Jest jeszcze model bez ARGB – SilentiumPC Navis F240

Jeśli nie interesuje Was podświetlenie albo nie chcecie za nie dopłacać to w sprzedaży znajdziecie też model SilentiumPC Navis F240 za ok. 349 zł. Specyfikacja, wydajność czy kultura pracy są identyczne jak w przypadku wersji ARGB, więc tutaj nie ma żadnych różnic. Jeśli więc ARGB nie jest dla Was to firma przygotowała odpowiednią wersję, za którą na dodatek mniej zapłacicie.

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy

Bez OC wyniki są znakomite nawet przy 800 RPM, gdzie AiO pokonuje droższe rozwiązania z dwoma wentylatorami 240. Na pozostałych obrotach jest również świetnie i chłodzenie bez problemów dogania/przegania droższe konstrukcje.

Po OC SilentiumPC Navis F240 ARGB również radzi sobie z procesorem. Wyniki są ponownie podobne np. do Silent Loop 2 240, co jest świetnym wynikiem. Standardowo jednak przy 800 RPM temperatura jednego z rdzeni szybko doszła do 100°C i test został przerwany.

Kultura pracy biorąc pod uwagę wydajność jest znakomita. Na maksymalnych obrotach jest głośno, ale zwróćcie uwagę, że konkurencja potrafi być znacznie słabsza (a różnice w wydajności są małe!). Na 1200 RPM jest już bardzo dobrze, a na 800 RPM praktycznie nie usłyszycie działającego AiO.

Test SilentiumPC Navis F240 ARGB – podsumowanie

SilentiumPC Navis F240 ARGB powinien kosztować ok. 399 zł, a model bez ARGB ok. 349 zł. Są to jedne z tańszych AiO 240 dostępnych na rynku i bez wątpienia będą one hitem sprzedażowym.

Testowany model ARGB bardzo dobrze wygląda, ma prosty montaż (wentylatory są preinstalowane) i jest kompatybilny z LGA1700. Wydajność jest na poziomie znacznie droższych konstrukcji, więc pod tym względem wypada znakomicie. Jeśli weźmiecie pod uwagę cichszą pracę i niższą cenę to naprawdę szykuje się hit. Jedyne czego mółgbym się przyczepić to dwa złącza wychodzące z blokopompki – skoro jest już 4-pin PWM to zasilanie mogło by się odbywać również z niego. Natomiast jest to mały szczegół nie mający wpływu na obraz całości.

SIlentiumPC ponownie wprowadził znakomite chłodzenie w bardzo przystępnej cenie. Jeśli więc zależy Wam na AiO 240 oferującym bardzo dobrą wydajność, kulturę pracy i stosunkowo niską cenę to zdecydowanie rekomenduję zakup testowanego modelu lub wersji bez ARGB.