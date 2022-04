Sony FE 24-70 mm F/2.8 GM II – lżejszy, mniejszy i podobno lepszy

Sony odświeża swój uniwersalny obiektyw Sony FE 24-70 mm F/2.8 GM II. Pierwsza generacja zdecydowanie potrzebowała usprawnień. Czy poza niższą masą dostaniemy lepsze zdjęcia?

Sony FE 24-70 mm F/2.8 GM II w mniejszej odsłonie

Tym, co od razu widać po Sony FE 24-70 mm F/2.8 GM II są mniejsze wymiary. Mamy tu długość 119 mm zamiast dotychczasowych 136 mm oraz tylko 696 gramów, przy 886 gramach poprzednika. To spora różnica. Z zagranicznych recenzji wiemy też, że obiektyw jest lepiej wyważony. Przesunięcie środka ciężkości powoduje, że aparat nie pochyla nam się do przodu tak jak w pierwszym wariancie szkła. Cała konstrukcja jest oczywiście uszczelniona.

Sporo zmieniło się też w konstrukcji obiektywu. Pojawił się pierścień zmiany przysłony. Znany z innych obiektywów G-Master, który teraz trafia też do zoomów. Widzieliśmy go już w II generacji obiektywu 70-200mm. Sam zoom ma dwa tryby pracy zmieniane przełącznikiem. W pierwszym pracuje on podobnie jak w I generacji, a w drugim zoom jest znacznie szybszy. Co powinni docenić filmowcy. Pojawiły się tu również dwa dodatkowe przyciski regulacji ostrości. Dzięki temu można z nich łatwo korzystać przy fotografowaniu w pionie i poziomie.

Podobnie jak we wspomnianej II generacji obiektywu 70-200mm, zmianie uległa osłona przeciwsłoneczna. Znajdziemy w niej przesuwany otwór, dzięki któremu można regulować filtr. O średnicy 82mm, o ile z niego korzystamy. Średnica nie zmieniła się w stosunku do poprzednika, więc stare filtry będą pasować.

Zmiany w optyce

Sony FE 24-70 mm F/2.8 GM I generacji

Największymi wadami I generacji obiektywu była bardzo mocno widoczna dystorsja oraz winietowanie. Przez to, mówiąc wprost, nie był on zbyt opłacalnym zakupem na tle choćby Sigmy 24-70mm F/2.8 Art. Która wady ma zbliżone, a kosztuje prawie dwa razy mniej.

Nowy układ optyczny, składający się z pięciu soczewek asferycznych, w tym dwóch precyzyjnych XA, dwóch ze szkła ED oraz dwóch Super ED. Ma to wyeliminować wspomniane wady i pierwsze zdjęcia z obiektywu pokazują, że faktycznie widać poprawę. Przysłona ma 11 listków, a za ustawienia ostrości odpowiada układ z czterema silnikami SOny XD oraz szybującym układem soczewek. Zaowocowało to zmniejszeniem minimalnej odległości ostrzenia, które wynosi teraz 21 cm dla ogniskowej 24 mm oraz 30 cm dla 70 mm. Maksymalne powiększenie to 0,32x.

Sony FE 24-70 mm F/2.8 GM II trafi do sprzedaży w czerwcu. Jego cena startowa jest taka sama jak w przypadku poprzednika i wynosi 2 400 euro. W Polsce możemy spodziewać się okolic 11 500 zł.