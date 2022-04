Amerykańskie Siły Kosmiczne chcą sięgać dalej swoimi wywiadowczymi mackami – aż po obszar xGEO

Działające od ledwie 2019 roku amerykańskie Siły Kosmiczne (Space Force) otrzymają pomoc od Dowództwa Systemów Kosmicznych, które ma na celu pomóc tej nowej gałęzi wojsku USA w monitorowaniu przestrzeni „xGEO”. Mowa o ogromnych obszarach przestrzeni kosmicznej poza zarówno Księżycem, jak i Marsem, a docelowo nawet jeszcze dalej.

Space Force mają zamiar obserwować xGEO. W tym celu powstała nowa Eskadra

Podczas środowej konferencji C4ISRNet podpułkownik Matt Lintker, który aktualnie dowodzi 18. Eskadrą Obrony Przestrzeni Kosmicznej, zajmującej się monitorowaniem przestrzeni kosmicznej w pobliżu Ziemi, zapowiedział utworzenie nowej, 19. już Eskadry Obrony Przestrzeni Kosmicznej o nieznanej liczbie członków. Jej misja? Śledzenie tego, co urzędnicy Sił Kosmicznych nazywają obecnie przestrzenią „xGEO”.

Musicie wiedzieć, że znana powszechnie orbita geosynchroniczna (GEO), to zewnętrzna orbita Ziemi, znajdująca się około 36000 kilometrów nad poziomem morza. To właśnie nią zajmuje się 18. Eskadra, więc naturalnie 19. zajmie się obszarem „nad” tą strefą, co obejmuje m.in. przestrzeń cislunarną, czyli obszar dookoła Księżyca.

Ma to swoje powody, bo ta przestrzeń jest postrzegana jako szczególnie żyzny grunt dla przyszłych satelitów, dzięki tak zwanym punktom Lagrange’a. To z kolei wyjątkowe pozycje w przestrzeni kosmicznej, w których obiekty mają tendencję do pozostawania w miejscu ze względu na przyciąganie grawitacyjne pobliskich ciał niebieskich.

Jednak te działania mają zdecydowanie również na celu przygotowanie gruntu pod ewentualne misje wojskowe w tym obszarze, jako że w następnych latach mamy obserwować rozwój komercjalizacji przestrzeni kosmicznej oraz eksploracji i eksploatacji Księżyca, Marsa, czy nawet pasów asteroid. To obecnie wizja rodem z filmów – wiemy to, ale trend rozwoju nieubłaganie ciągnie nas, ludzkość, w stronę Kosmosu.