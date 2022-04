Sterowniki graficzne AMD niczym złośliwe oprogramowanie. Działają w tle i narażają stabilność bez zgody użytkownika

Pierwszy poniedziałek kwietnia nie jest zbyt dobry dla AMD na naszych łamach. Ledwie krytykowaliśmy domniemaną kartę AMD Radeon RX 6300, a teraz bierzemy się za sterowniki, których ogromny problem odkrył niemiecki serwis Igor’s Lab. Najnowsza odkryta przypadłość „dręcząca” sterowniki graficzne AMD sprawia, że możemy określić je mianem złośliwego oprogramowania, bo nie dość, że działa w tle, to na dodatek powoduje szkodliwe działanie systemu.

Sterowniki graficzne AMD swoim działaniem mogą doprowadzić do niestabilności systemów

Oczywiście to nie tak, że firma AMD jest „tą złą”, bo w rzeczywistości problem dręczący sterowniki graficzne AMD jest tak naprawdę użyteczną w ogólnym rozrachunku funkcją. Problem sprowadza się wyłącznie do zestawów komputerowych łączących nowsze procesory Ryzen i karty graficzne Radeon, na których zainstalowano sterowniki Adrenalin 22.3.1 (lub nowsze), a więc również towarzyszący im moduł Ryzen Master.

Z niejasnego powodu w takiej konfiguracji karta graficzna bez zgody i wiedzy użytkownika zacznie „grzebać” w ustawieniach procesora z automatu aktywuje profil PBO (Precision Boost Overdrive) lub CPU OC. Następuje to w momencie wybrania jakiegokolwiek profilu dla karty graficznej, co tyczy się również tego domyślnego, czyli podstawowego.

Teoretycznie taki ruch ze strony oprogramowania jest w ogólnym rozrachunku korzystny dla użytkownika, który kompletnie nie zna się na sprzęcie. W takim bowiem wypadku system „z automatu” spróbuje zaoferować możliwie najwyższą wydajność, ale z drugiej strony może również doprowadzać do niestabilności systemu. O ile nie potwierdzono tego przy domyślnych ustawieniach, to pewne jest, że po wymuszeniu zmiany limitów mocy i maksymalnej częstotliwości taktowania procesora, niektóre systemy mogą stać się niestabilne.

Procesory Ryzen mają odpowiednio zaawansowane zabezpieczenia przed uszkodzeniem w takich sytuacjach, więc nie musicie bać się o to, że te ustawienia doprowadzą do uszkodzenia samego chipu. Jest to więc problem z natury programowy, który może dręczyć zwłaszcza tych, którzy uprzednio zadbali o podkręcenie lub undervolding procesora w BIOS, bo po zalogowaniu się do systemu, sterowniki graficzne AMD nadpiszą wspomniane ustawienia i to właśnie może doprowadzić do niestabilności.

Rozwiązanie? Banalne – wystarczy ponownie wprowadzić ustawienia w BIOSie lub wyłączyć funkcję PBO, stworzyć nowy profil dla karty graficznej w Adrenalin albo po prostu usunąć moduł Ryzen Master z wykorzystaniem np. Radeon Software Slimmer.