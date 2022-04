Francja przetestowała ulepszony pocisk nuklearny ASMPA

Broń nuklearna nigdy nie zakończy swojego żywota jako do pewnego stopnia „gwarancja niepodległości”. Państwa nadal będą ją pielęgnować i rozwijać, a Francja nie jest od tego wyjątkiem. Obecnie państwo od 2009 roku korzysta z naddźwiękowych pocisków manewrujących ASMPA z głowicami jądrowymi, które stanowią część francuskiego odstraszania nuklearnego. Ich rozwojowi towarzyszą testy, czego przejaw ponownie widzimy, bo Francja przetestowała niedawno ulepszony pocisk nuklearny ASMPA.

W przyszłości pocisk ASMPA zastąpi ASN4G, ale do tej pory Francja będzie korzystać z ulepszonych wersji oryginału

Na temat testu oficjalnie poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, a Florence Parly, czyli minister sił zbrojnych Francji, wyraził zadowolenie po tym udanym odpaleniu kwalifikacyjnym zmodernizowanego pocisku Air-to-Ground Medium-Range Strategic Missile (ASMPA), czyli strategicznego pocisku średniego zasięgu powietrze-ziemia. Miało to miejsce 23 marca 2022 roku i dotyczyło testu bez głowicy bojowej w ramach programu zarządzanego przez francuską agencję zamówień obronnych (DGA).

Test objął wystrzelenie pocisku z pokładu myśliwca Rafale, który wystartował z bazy sił powietrznych nr 120 w Cazaux. Po udanym uwolnieniu i odpaleniu silniku pocisku, ten był monitorowany przez cały lot przez sprzęt DGA Essais Missile w Biscarrosse, Hourtin i Quimper na statku testowo-pomiarowym „Monge”.

Udany test stanowi ważny moment w rozwoju nuklearnego arsenału Francji, bo ten sukces oznacza rozpoczęcie fazy produkcyjnej zmodernizowanego pocisku ASMPA, co jest warunkiem wstępnym jego wejścia do służby w Strategicznych Siłach Powietrznych Francuskich Sił Powietrznych oraz w siłach powietrznych Marynarki Wojennej Francji.

Chociaż Francja prowadzi bardzo dyskretną politykę na temat swojego uzbrojenia i nie ujawnia wielu informacji o swoim uzbrojeniu, to co nieco na temat pocisków nuklearnych państwa już wiemy. Podstawowa wersja weszła na służbę w 1986 roku i mogła być wystrzeliwana z pokładu Mirage IV, Dassault Mirage 2000N, Super Étendard i Rafale. Zastąpił go wariant ASMPA (w 2009 roku) z myślą o samolotach Mirage 2000N oraz Rafale F3R, który mierzy 5,38 metra długości, waży około 860 kilogramów, dosięga celów oddalonych o 500 km i osiąga prędkości do 3 Mach.