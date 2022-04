Te ultralekkie zbiorniki ciekłego wodoru mogą wyzwolić lotnictwo od paliw kopalnych. Są wręcz rewolucyjne

Firma HyPoint we współpracy z Gloyer-Taylor Laboratories z USA (Tennessee) od wielu lat dopracowuje swoje ultralekkie zbiorniki ciekłego wodoru i właśnie osiągnęła ważny kamień milowy ich rozwoju. Mowa o tak lekkich zbiornikach, których implementacja obecnie w samolotach pozwoliłaby im latać całe cztery razy dalej względem samolotów podobnej klasy napędzanych tradycyjnym paliwem lotniczym.

Nowe ultralekkie zbiorniki ciekłego wodoru mogą znacząco poprawić stan ekologicznego lotnictwa

Nie jest to żadna magia, a doprowadzenie do znacznego zmniejszenia ogólnej wagi zbiorników na ciekły wodór względem stosowanych obecnie rozwiązań. Teraz wspomniana firma GTL stwierdziła, że opracowała i przetestowała kilka zbiorników kriogenicznych o wadze zredukowanej o 75% w porównaniu z innymi „najnowocześniejszymi lotniczymi zbiornikami kriogenicznymi”. Według ogłoszenia te zbiorniki zostały przetestowane pod kątem szczelności i są obecnie na poziomie gotowości technologicznej TRL 6+.

Jako że największa zaleta ciekłego wodoru sprowadza się do jego wagi, redukcja masy samych zbiorników jest kluczowa do tego, aby wprowadzić go do lotnictwa na dużą skalę. Zwłaszcza że wedle firmy ZeroAvia w 2020 roku typowy zbiornik na wodór ważył tyle, że każdy kilogram wodoru przekładał się na około 9 kg zbiornika, co sprowadza udział paliwa do ledwie ~10% całej wagi.

Ultralekkie zbiorniki ciekłego wodoru, które możecie zobaczyć powyżej, ważą z kolei ledwie 12 kilogramów same w sobie, ale już 67 kg, jeśli dorzucimy do tego dodatki związane z całym układem napędowym. Mierżą przy tym 2,4 metra długości i 1,2 metra średnicy, co oznacza, że mogą pomieścić ponad 150 kg wodoru, co przekłada się na stosunek masy całego kompleksu do wodoru na poziomie 70%. Nawet po dodaniu dodatkowego sprzętu powinien sięgać imponujących 50%.

Według firmy HyPoint gdyby w te zbiorniki wyposażono samolot De Havilland Canada Dash-8 Q300, który na paliwie lotniczym pokonuje z 50-56 pasażerami odległość około 1558 km, ten sam samolot mógłby przelecieć nawet 4488 km. Wszystko to przy zachowaniu zerowej emisji CO2. Trudno jednak powiedzieć obecnie cokolwiek na temat wykorzystania tego zbiornika na rynku konsumenckim.