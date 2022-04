Premiera serii vivo X80 już za kilka dni, a już teraz znamy pełną specyfikację modelu Pro

Przed premierą swoich smartfonów producenci zdradzają nam zwykle drobne szczegóły, które mają podsycić oczekiwanie. Przecieki natomiast ujawniają nam wszystko to, czego wcześniej producent poskąpił. Tak też jest w przypadku vivo X80 Pro, który ma zadebiutować już 25 kwietnia.

Oczywiście już na wstępie musimy zaznaczyć, że są to informacje nieoficjalne, więc zawsze istnieje ryzyko, że finalnie się nie sprawdzą, choć to raczej mało prawdopodobne, zwłaszcza gdy do premiery zostało tak niewiele czasu. Kilka z ujawnionych dzisiaj szczegółów dotarło do nas w plotkach już wcześniej.

Znany leakster Ishan Agarwal (za 91Mobiles) ujawnił nam pełną specyfikację vivo X80 Pro sprawiając, że podczas poniedziałkowej premiery niczym nas ten telefon nie zaskoczy

Agarwal zdradził nam, że nadchodzący vivo X80 Pro będzie wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości QHD+ i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. W ekranie zostanie zamontowany ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Tak jak była mowa wcześniej – napędzi go najnowszy flagowy układ MediaTek, czyli Dimensity 9000 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 Gb pamięci wbudowanej. Nie wiemy, czy będzie możliwość jej rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Dość pojemna bateria 4700 mAh będzie obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W i ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Warto nadmienić, że na niektórych rynkach ma pojawić się też wariant wyposażony w układ Snapdragon 8 Gen 1, ale firma na razie nie wypowiedziała się na ten temat, więc trudno powiedzieć ile jest prawdy w tej informacji.

Po stronie aparatów mamy aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix, teleobiektyw portretowy 12 Mpix i teleobiektyw peryskopowy 8 Mpix oferujący 5-krotny zoom optyczny i 60-krotny zoom cyfrowy. . Z przodu znajdzie się kamerka do selfie 44 Mpix. Przy aparatach vivo współpracowało z marką Zeiss, mamy więc tutaj optykę tej firmy, która ma poprawić możliwości fotograficzne smartfona.

Smartfon będzie działał pod kontrolą Androida 12 z nakładką FunTouchOS 12.