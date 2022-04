Windows 11 odświeży Eksplorator plików i doda nowe funkcje

Microsoft, podczas wydarzenia poświęconego hybrydowej pracy z systemem Windows, zaprezentował szereg nowości, które wkrótce pojawią się w systemie Windows 11. Wiele z nich nadal jest w fazie testów, ale warto przyjrzeć się im bliżej i wiedzieć, co przyniosą następne aktualizacje.

O części z nich wiedzieliśmy już wcześniej, bo dostępne były dla niejawnych testerów, ale dzięki ogłoszeniu firmy wiemy, że ich pojawienie się w stabilnej wersji systemu nastąpi już wkrótce, choć nie zostało powiedziane kiedy dokładnie.

Eksplorator plików w systemie Windows 11 zyska wiele

Przyjrzyjmy się najpierw zamianom, jakie trafią do Eksploratora plików. Trafi do niego bardzo wyczekiwana funkcja, którą już mogliśmy podejrzeć w testowych kompilacjach systemu. Chodzi o karty, które umożliwią łatwą nawigację po wielu folderach bez konieczności otwierania kilku okien. Karty będzie można też przenosić. Warto wspomnieć, że funkcja ta testowana była już w przeszłości, ale z jakiegoś powodu Microsoft wtedy z niej zrezygnował.

Eksplorator dostanie też odświeżony wygląd i nową stronę główną zawierającą typowe foldery szybkiego dostępu, najnowsze dokumenty czy nową opcję ulubionych. Najczęściej używane pliki i foldery będziemy mogli przypiąć w Eksploratorze plików, by mieć do nich łatwy i szybki dostęp. Microsoft ulepszy także opcje udostępniania plików, a dzięki zaktualizowanemu oknu dialogowemu udostępniania będziemy mogli wysyłać je do ostatnich kontaktów lub aplikacji pokroju Teams czy Outlook.

Co jeszcze przygotował Microsoft?

Z innych nowości warto wspomnieć o funkcji „napisy na żywo”, która znacząco zwiększy dostępność systemu dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Dla osób, które odbywają dużo spotkań online przygotowano z kolei możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji, która może poprawić jakość naszego dźwięku i obrazu.

Nie zabrakło również funkcji bezpieczeństwa. Z racji, że coraz więcej komputerów PC wykorzystuje układ zabezpieczający Microsoft Pluton do zaawansowanych zabezpieczeń, firma zapowiedziała, że będzie on aktualizowany i ulepszany za pośrednictwem Windows Update. By chronić komputery przed zainfekowanymi i złośliwymi sterownikami, integralność kodu chroniona przez HVCI będzie domyślnie włączona dla większej liczby urządzeń z systemem Windows 11.

Nowe urządzenia z Windowsem 11 będą dostarczane z Smart App Control, czyli rozwiązaniem wykraczającym poza wbudowane zabezpieczenia przeglądarki i obejmującym wszelkie niepodpisane i złośliwe aplikacje. Tutaj warto nadmienić, że jeśli będziecie chcieli z tego korzystać a macie już nowego Windowsa, będziecie musieli zainstalować go ponownie.

Microsoft ulepszy wykrywanie i zapobieganie phishingowi za pomocą Microsoft Defender SmartScreen. Pojawi się też ochrona danych osobowych – w calu uzyskania dostępu do uprzywilejowanych danych będzie konieczne uwierzytelnienie za pośrednictwem usługi Windows Hello dla firm