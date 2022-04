Rosja i Chiny wzmacniają obecność na orbicie. Wojny w kosmosie wydają się nieuchronne

W zamierzchłych czasach wojny toczono wyłącznie na lądzie, z czasem dołączyła do tego domena wodna i wreszcie powietrzna. Chociaż mogłoby się wydawać, że poza tymi trzema środowiskami już nic nowego ludzkość nie wymyśli, to ostatnie lata wykazały tendencję do kierowania się mocarstw w kierunku działań wojskowych w kosmosie. Najnowszy raport zdaje się to potwierdzać.

Rosja i Chiny przygotowują się na wojny w kosmosie? Coraz więcej zasobów wojskowych trafia na orbitę dookołaziemską

Przestrzeń wokół naszej planety już od dekad zaczyna odgrywać coraz większą rolę w działaniach wojskowych. Konstelacje satelitów zapewniających nawigację satelitarną służą pojazdom, okrętom i pociskom do geolokalizacji, inne konstelacje zapewniają szpiegowskie obrazy z orbity na bieżąco, a jeszcze inne zapewniają stabilną, pewną łączność. Nietrudno się domyślić, że obecnie satelity są celem wojskowym o niebywale wysokiej cenie, a tam, gdzie dane cele mają wojskową wartość, tam jest też potencjał konfliktu.

Nowy raport Agencji Wywiadu Obronnego o tytule „Wyzwania dla bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej” zdaje się mówić jasno, że w przyszłości ewentualne działania wojenne w przypadku mocarstw rozszerzą się również na domenę kosmiczną. Raport popiera te informacje na zwiększonych w ostatnich latach możliwościach operacyjnych Chin i Rosji w przestrzeni kosmicznej.

Publikacja nastąpiła całe trzy lata po opublikowaniu innego raportu na ten temat, który brał pod uwagę rozwój zaplecza kosmicznego w wykonaniu Chin, Rosji czy Iranu W raporcie z 2022 r. podkreślono wzrost rosyjskich i chińskich systemów orbitalnych oraz wysiłki na rzecz lepszej organizacji ich wojskowego potencjału kosmicznego.

Dowodem na to, że oba kraje zamierzają podkopać przywództwo Stanów Zjednoczonych i sojuszników w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, jest wzrost połączonych zasobów orbitalnych Chin i Rosji, który wyniósł około 70% w ciągu zaledwie dwóch lat – stwierdził John Huth, oficer wywiadu DIA ds. przestrzeni kosmicznej i kontrprzestrzeni.

Ten wzrost potencjału obu państw nie jest największy, bo w rzeczywistości nastąpił po 200-procentowym wzroście w latach 2015-2018. Ten trend jednoznacznie odzwierciedla stanowisko Rosji i Chin do działań kosmicznych.