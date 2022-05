Amerykańscy specjalsi dostali nowy sprzęt. Może precyzyjnie uderzać w cele oddalone o 32 km

Umowa między izraelską firmą Rafael i amerykańską Lockheed Martin sprawiła, że amerykańscy specjalsi dostali nowy sprzęt w postaci wyjątkowej wersji pojazdów z rodziny JLTV. Wyjątkowych dlatego, że na ich pokładzie zamontowano nowoczesny system pocisków kierowanych (zdjęcie powyżej).

Amerykańscy specjalsi otrzymali pierwsze systemy JLVT z wyrzutniami pocisków Spike NLOS

US Special Operations Command, czyli dowództwo wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych doczekało się nowej wersji opancerzonych pojazdów JLVT. To skrót od Joint Light Tactical Vehicle i oznacza pojazdy mające zastąpić na służbie kultowe już Humvee. Jak widać, wysiłek w tej kwestii idzie w dobrym kierunku, bo kolejne warianty JLVT potwierdzają tylko elastyczność i wszechstronność pojazdów.

Jednak to nie JLVT a system Spike NLOS firmy Rafael gra w przypadku tego ogłoszenia główne skrzypce. Wprawdzie o samym połączeniu nie wiemy zbyt wiele, ale szereg informacji na temat tej nowoczesnej broni izraelskiego producenta pozwala nam odpowiedzieć dokładnie na pytanie, czego jest w stanie dokonać na froncie.

Dokonać może z kolei wiele. Potwierdza to fakt, że (dla przypomnienia) Spike NLOS ma zastąpić do pewnego stopnia czołgi amerykańskiemu korpusowi piechoty morskiej, po tym, jak Marines całkowicie je wycofają. Te pociski kierowane z elektrooptycznym celownikiem mogą trafiać w cele oddalone o 32 kilometry. Są przykładami broni typu „wystrzel i zapomnij”, która jest wyposażona w funkcję blokady przed startem i automatycznego samonaprowadzania.

Mimo tych możliwości, po wystrzeleniu pociski Spike wykorzystują bezprzewodowe łącze danych do wysyłania w czasie rzeczywistym podglądu celu do operatora, który może skorygować lot pocisku, przerwać atak, a nawet zmienić cel. Znacząco zwiększa to ich skuteczność i obniża ryzyko trafienia w nieodpowiedni cel po błędnym rozpoznaniu.