Amerykański myśliwiec NGAD ma kosztować więcej niż F-35

Podczas gdy w Rosji „nowoczesne drony” są zlepkiem sprzętu konsumenckiego (aparatu Canon, elektroniki w stylu Arduino) i śmieci (plastikowej butelki w formie baku), które kosztują niebywałe 100000$, w USA jest inaczej. Tam firmy zajmujące się sprzętem wojskowym nierzadko pochłaniają niebotyczne kwoty z budżetu, rozwijając swoje projekty od podstaw i przekuwając je na rzeczywistość, co w jeszcze większym stopniu będzie tyczyć się następcy F-22 Raptor. Dowiedzieliśmy się bowiem, że nadchodzący rewolucyjny amerykański myśliwiec NGAD szóstej już generacji będzie kosztował znacznie więcej od F-35.

Pewne jest, że amerykański myśliwiec NGAD będzie kosztował krocie i znacznie przewyższy ceną F-35

Na ten moment F-35, czyli myśliwiec piątej generacji firmy Lockheed Martin, to bezprecedensowy sprzęt na skalę światową, który z oczywistych względów swoje kosztuje. Mowa o aż 80 milionach dolarów, więc strata każdego F-35 jest równoznaczna z utratą pieniędzy, które wręcz trudno sobie wyobrazić. W sprzęcie przyszłości ten problem będzie jeszcze większy i może nas to tylko cieszyć. Dlaczego? Już tłumaczę.

F-35 Lightning II

Im droższy jest sprzęt, tym teoretycznie projektanci dbają w większym stopniu o jego przeżywalność i bezpieczeństwo, co w przypadku załogowych maszyn jest kluczowe, bo dodatkowo chroni to ludzkie życia. Jako że ciągle rozwijany przez Siły Powietrzne USA tajemniczy program myśliwców Next Generation Air Dominance, może być najdroższym programem lotniczym w historii, możemy być pewni, że zestrzelenie każdego z nich będzie ogromnym wyzwaniem.

Tak wynika ze słów sekretarza Sił Powietrznych, Franka Kendalla, który został zapytany o cenę NGAD podczas niedawnego wystąpienia. Nie sprecyzował dokładnie tego, jakie kwoty będą wchodzić w grę, ale określił je mianem „setek milionów” dolarów, podkreślając to słowami, że jeśli idzie o cenę, to „jest to liczba, która przykuje waszą uwagę. To będzie drogi samolot”.

Tak może wyglądać NGAD

Finalnie więc można sądzić, że cena wyniesie od 100 do prawie miliarda dolarów, ale zważywszy na cenę F-35 rzędu 80 mln dolarów, raczej w grę wejdzie poziom znacznie poniżej 100 mln dolarów. Wszystko to sprawi, że amerykański myśliwiec NGAD będzie „niewiarygodnie skuteczny”, ale aby zwiększyć jego zasięg w walce, będą mu musiały towarzyszyć mniej kosztowne platformy, czyli autonomiczne drony.