Chrome 103 w wersji beta już jest. Jakie nowości wprowadza Google?

W tym tygodniu pojawiła się kolejna, 102. już wersja przeglądarki Google. Nie minęło kilka dni, a już mamy dostęp do wersji beta Chrome 103, dzięki czemu, możemy podejrzeć zmiany, jakie trafią do stabilnego kanału już za kilka tygodni.

Czterotygodniowy cykl wydawniczy Chrome sprawia, że nowości trafiające do przeglądarki w takim tempie nie są jakieś rewolucyjne, ale z pewnością przydatne. Tym razem większość z tych, które możemy już podejrzeć w Chrome 103 beta odnoszą się do działania samej przeglądarki, bo skupiają się na ulepszeniach czasu ładowania stron, czy nowych narzędziach dla programistów.

Jakie nowości wprowadzi Chrome 103?

Nowa wersja przeglądarki Google wprowadzi obsługę tak zwanego kodu odpowiedzi HTTP 103 Early Hints. W skrócie i bez zbędnego komplikowania – współczesne, nowoczesne przeglądarki pobierają wstępny kod z serwerów jeszcze zanim klikniemy w dany link, co znacznie przyspiesza sam proces ładowania strony. Dzięki wprowadzeniu obsługi tego kodu, Chrome 103 zanotuje wzrost szybkości, choć zapewne jakoś specjalnie nie odczujemy tej różnicy, bo mowa o kilku milisekundach.

W wersji beta pojawiła się też opcja dostępu do lokalnych czcionek przechowywanych na urządzeniu dla aplikacji internetowych. Ma to pomóc w ich renderowaniu. Chrome 103 beta dostaje też wsparcie dla .avif dla Web Share API. Umożliwi to aplikacjom internetowym, takim jak Twitter, współpracę z plikami multimedialnymi .avif, które wcześniej nie były obsługiwane. Format pliku ma być bardziej oszczędny niż inne, takie jak .png lub .jpegs.

Wśród nowości znalazła się też obsługa formatu kompresji „deflate-raw”, choć to akurat coś dla programistów, bo daje dostęp do raw deflate bez żadnych nagłówków/stopek. Funkcjonalność może być używana do odczytywania i zapisywania plików zip przez aplikacje internetowe.