Rynek smartfonów w Europie w I kwartale 2022 roku. Liczba dostaw znacznie spadła

Wojna w Ukrainie dotknęła pośrednio nas wszystkich, a jednym z jej skutków jest załamanie na europejskim rynku smartfonów. Mowa o dwucyfrowym spadku, ale czy przyszłość maluje się w lepszych barwach?

Ostatnie dwa lata w ogromnym stopniu zmieniły nasze życie, a także oblicze światowej gospodarki. Opóźnienia, zerwane łańcuchy dostaw, braki komponentów, to wszystko połączone ze sobą sprawiło, że sytuacja była nieciekawa. Teraz jest już nieco lepiej, jednak powrót do normalności sprzed 2020 roku raczej nigdy nie będzie możliwy, a przynajmniej nie teraz, gdy swój wpływ na gospodarkę wywiera trwająca w Ukrainie wojna.

Z powodu konfliktu za naszą wschodnią granicą ucierpiał także europejski rynek smartfonów. Wedle najnowszego raportu Canalys, w I kwartale tego roku zanotowano aż 10-procentowy spadek dostaw smartfonów na nasz kontynent, w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Łącznie dostarczono 41,7 mln urządzeń, wśród których najwięcej było modeli Samsunga (35%), głównie za sprawą zwiększenia ilości smartfonów ze średniej i niskiej półki. Debiutujący kilka miesięcy wcześniej iPhone 13 i ogromna popularność, zwłaszcza modeli Pro, zapewniły Apple drugie miejsce (21%), zaś na trzecim uplasowało się Xiaomi (20%). Czwarte i piąte miejsce przypadło kolejno realne z wynikiem 5% i OPPO z 4-procentowym udziałem w dostawach.

Jeśli chodzi o zmniejszenie dostaw, w poszczególnych krajach spadły one o jakieś 3,5%, jednak najwięcej oczywiście w Ukrainie i Rosji, bo tam mowa o kolejno 31 i 51%.

Większość spadku w Europie była spowodowana silnym uderzeniem Rosji na Ukrainę. Dostawy w tych krajach spadły odpowiednio o 31% i 51% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. Wysyłki w pozostałej części Europy spadły tylko o 3,5% rok do roku, co pokazuje, że popyt pozostaje nienaruszony. Jednak trwająca wojna doprowadziła inflację do rekordowego poziomu, a zaufanie konsumentów spada. Prawdziwy test dla rynku smartfonów nadejdzie w ciągu najbliższych dwóch kwartałów, kiedy ekonomiczny wpływ wojny zacznie być naprawdę odczuwalny.

– powiedział analityk Canalys Research Runar Bjørhovde.