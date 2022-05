Jak duże może być zdjęcie kota? Gigantyczne, o ile zrobimy je aparatem 200 Mpix Samsunga

Samsung postanowił pokazać możliwości swojego czujnika aparatu ISCOCELL HP1 o rozdzielczości 200 Mpix. Ten co prawda jeszcze do żadnego smartfona nie trafił, jednak to nie przeszkodziło producentowi w… zrobieniu naprawdę ogromnego zdjęcia kota i zawieszeniu go (zdjęcia, nie kota) na jednym z budynków.

Co potrafi aparat 200 Mpix Samsunga?

Sam czujnik ISCOCELL HP1 nie jest żadną nowością, bo oficjalnie zaprezentowano go już w ubiegłym roku. Do tej pory jednak żaden producent smartfonów nie zdecydował się na umieszczenie go w swoim urządzeniu. Ma się zmienić w lipcu, kiedy, wedle plotek, Motorola o nazwie kodowej Frontier zostanie zaprezentowana. To właśnie ten telefon ma być pierwszym wyposażonym w aparat 200 Mpix Samsunga.

Tymczasem koreańska firma postanowiła przypomnieć światu o swoim czujniku i po raz pierwszy zaprezentować pełnię jego możliwości. Zrobiono to w bardzo widowiskowy i przyjemny dla oka (zwłaszcza kociarzy) sposób.

Zespół Samsunga wykonał bowiem zdjęcie… kota. Użyto do tego oczywiście wspomnianego 200-megapikselowego aparatu. Samo zdjęcie następnie zostało wydrukowane (konieczne było podzielenie go na dwanaście kawałków, które zszyto razem) i powieszone na budynku, by każdy mógł je podziwiać. Cały proces możecie podejrzeć na poniższym materiale. Aparat 200 Mpix Samsunga nie został zamontowany w żadnym smartfonie, do zrobienia zdjęcia wsadzono go w tablicę testową.

Jak duże jest to zdjęcie? Jego szerokość wynosi 28 metrów, zaś wysokość 22 metry. Jeśli takie suche liczby mało działają na wyobraźnię, to nadmienimy tylko, że boisko do koszykówki, na którym rozgrywane są mecze NBA ma wymiary 28,65 x 15,24 m. Powierzchnia wydrukowanego zdjęcia wynosi 616 metrów kwadratowych. Trzeba przyznać, że to naprawdę gigantyczny kot.

