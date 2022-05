Duńska marynarka przetestowała SM-2. Ten przeciwlotniczy pocisk będzie ważnym elementem ochrony przeciwlotniczej państwa

Po raz pierwszy w historii duński okręt wystrzelił pocisk SM-2. Wcześniej Królewska Duńska Marynarka Wojenna wyposażyła w ten pocisk po raz pierwszy fregatę typu Iver Huitfeldt o nazwie HDMS Niels Juel (F-363), aby potwierdzić, że nadają się do systemu uzbrojenia i kierowania ogniem na duńskich fregatach. Z czasem bowiem zostaną z nimi zintegrowane na stałe i będą stanowiły ważny element obrony przeciwlotniczej.

Przeciwlotniczy pocisk SM-2 przetestowany przez duńską marynarkę wojenną

Pocisk SM-2 w wersji Block IIIA to półaktywny pocisk ziemia-powietrze średniego zasięgu z funkcją wykrywania celu z wykorzystaniem radaru. W fazie lotu SM-2 jest jednak stale informowany o danych dotyczących celu przesyłanych z okrętu. Wykorzystuje się go głównie do zwalczania pocisków przeciwokrętowych i tych ziemia-powietrze, a także poważniejszych zagrożeń pokroju samolotów. Nie może być jednocześnie wykorzystywany do obrony przed rakietami balistycznymi.

Czytaj też: Obejrzyjcie jak ukraiński system przeciwlotniczy OSA niszczy rosyjskiego drona

Langtrækkende jord-til-luft missiler af typen SM-2 er for første gang installeret på fregatten Niels Juel. Missilerne skal indgå i test af våbensystemet på de danske fregatter. Læs mere: https://t.co/MGNZkcgzJi #dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/6PDJOiLpbC — Forsvaret (@forsvaretdk) May 3, 2022

Na zdjęciach możecie zobaczyć zarówno przygotowania do umieszczenia kontenera startowego pocisku na fregacie, jak i sam moment wystrzelenia SM-2, który przebiegł bezproblemowo. Finalnie, kiedy nowe pociski zostaną w pełni wprowadzone na służbę, fregaty będą mogły być szybko wysłane do zadań obronnych w rejonach konfliktów na całym świecie, a także do obrony Danii i terytorium duńskiego. Fregaty staną się też bardziej przydatne dla NATO.

Czytaj też: Ukraina zniszczyła najnowocześniejszy rosyjski czołg. Czym wyróżniał się T-90M Proryw?

Ostatni test sprawił, że Niels Juel stał się pierwszą duńską fregatą, która wystrzeliła pocisk SM-2. Ten moment był równoznaczny ze sprawdzeniem, czy wszystkie systemy działają prawidłowo i czy współdziałają ze sobą. Odbył się on na poligonie morskim w Andôya Space Defense (ASD) w północnej części Norwegii.

Czytaj też: Obejrzyjcie nagrania z kolejnych osiągnięć Ukrainy w walce przeciwko Rosji

Pociski SM2 w wersji Block IIIA ulepszono przede wszystkim pod kątem naprowadzania na cel, wykorzystując pasywno-aktywny radar. Poza tym te ciągle mierzą 4,72 metra długości i 340 mm średnicy, rozwijają prędkość 4290 km/h podczas lotu na wysokość ponad 25000 metrów, podczas gdy ich zasięg waha się od 74 do 167 kilometrów.