Niedaleko Ziemi znajduje się gwiazda, wokół której odkryto właśnie dwie przypominające naszą planety

Dzięki teleskopowi TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) astronomom udało się wykryć dwie skaliste egzoplanety orbitujące wokół gwiazdy HD 260655.

Obiekt ten jest jednym z czerwonych karłów, czyli gwiazd o jasności, masie i rozmiarach niższych niż w przypadku Słońca. Z kolei krążące tam planety są co najmniej dwukrotnie masywniejsze od Ziemi. Szczegółowe ustalenia na ich temat są już dostępne w formie pre-printu w bazie serwisu arXiv.

Na czele zespołu zajmującego się badaniami w tej sprawie stanął Rafael Luque z Uniwersytetu w Chicago. Dokonania jego i jego współpracowników były możliwe dzięki obserwacjom prowadzonym z użyciem teleskopu TESS oraz metody tranzytu. Polega ona na wykrywaniu spadków jasności gwiazdy, które mogą być wywołane przelotami krążących wokół niej planet. I tak właśnie się stało w przypadku HD 260655.

Odległość tej gwiazdy od Ziemi wynosi około 32,6 lat świetlnych. Pod względem rozmiarów HD 260655 jest o około 56 procent mniejsza i mniej masywna od Słońca, natomiast jej metaliczność została wyznaczona na poziomie -0,4. Jeśli chodzi o wiek tego obiektu, to pod tym względem rozstrzał proponowanych wartości jest duży i wynosi od dwóch do ośmiu miliardów lat.

Obie planety pozasłoneczne krążące wokół HD 260655 mają skalistą budowę

Pierwsza z krążących wokół niej egzoplanet została nazwana HD 260655 b. Jej promień wynosi około 1,24 promienia Ziemi i jest ona przy tym około 2,14 razy masywniejsza od naszej planety. Wykonanie pełnego okrążenia wokół swojej gwiazdy zajmuje HD 260655 b niecałe trzy dni. Ze względu na tak krótką orbitę temperatury panujące na powierzchni tego obiektu są mało sprzyjające dla znanych nam form życia i przekraczają 400 stopni Celsjusza.

Z kolei HD 260655 c jest większa i masywniejsza od poprzedniczki. Jej promień odpowiada 1,53 promienia Ziemi, natomiast masa jest ponad 3-krotnie większa od ziemskiej. Przy okresie orbitalnym rzędu 5,7 dnia, temperatury potencjalnie występujące na powierzchni tej egzoplanety ocylują wokół 300 stopni Celsjusza. Największym podobieństwem między HD 260655 b i HD 260655 c jest ich skalista struktura. Ten pierwszy obiekt ma gęstość w zasadzie identyczną z ziemską, natomiast analizy związane z HD 260655 c sugerują, że jej wnętrze jest pozbawione żelaza i w całości zbudowane z krzemianów.