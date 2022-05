Przełom w produkcji ekologicznego wodoru z energii słonecznej. Ulepszono wydajność nowej metody

Stworzenie rozległej sieci farm słonecznych to tylko część sukcesu w drodze ku obniżeniu emisji dwutlenku węgla związanego z sektorem energetycznym. Musimy (jako ludzkość) zadbać też o to, aby przechowywać w możliwie najlepszej formie naddatki energii i tak się składa, że wodór jest w tej kwestii świetnym wyborem. Nowa metoda produkcji ekologicznego wodoru z energii słonecznej to umożliwia i choć sam pomysł nie jest niczym nowym, to jego skuteczność wręcz przeciwnie.

Świat potrzebuje powszechnego i taniego, a przede wszystkim ekologicznego wodoru z energii słonecznej, aby zawalczyć z globalnym ociepleniem

Energia słoneczna docierająca do powierzchni Ziemi jest osiem tysięcy razy większa niż całkowite roczne globalne zapotrzebowanie ludzkości na energię. Tak przynajmniej wynika ze słów głównego naukowca University of Strathclyde, odpowiadającego za odkrycie i najnowsze badanie, czyli dr. Sebastiana Spricka.

Według jego zespołu, energia słoneczna może być teraz łatwo dostępna i przekształcana w wodór dzięki nowej innowacji. Łączy się to poniekąd z wcześniejszym odkryciem japońskich naukowców z Shinshu University, którzy opracowali dwuetapową metodę. Ta znacznie zwiększa wydajność generowania wodoru w wyniku reakcji fotokatalitycznej.

Opisany fotokatalizator może uzyskiwać dostęp do energii słonecznej w niekorzystnych energetycznie procesach w celu wytworzenia z wody trwałego nośnika energii w postaci wodoru. Wodór może być następnie czysto przekształcony w energię elektryczną w ogniwie paliwowym, a jedynym produktem ubocznym jest woda. Badanie to stanowi drogę do dalszej optymalizacji, ponieważ nie jest to rozwiązanie wymagające poświęceń. Fotokatalizatory (polimery) są niezwykle interesujące, ponieważ ich właściwości można dostrajać za pomocą metod syntetycznych, co pozwala na prostą i systematyczną optymalizację struktury w przyszłości i dalszą optymalizację aktywności. – napisano w poprzednim badaniu na ten temat.

Nowe działania innych naukowców w tym temacie wskazują, że zastosowanie fotokatalizatora w symulowanym świetle słonecznym, po obciążeniu go odpowiednim katalizatorem metalowym, sprzyja rozkładowi wody na powszechnie użyteczny wodór. Poprawiono tym samym znacznie wydajność, czyli największy i wygląda na to, że jedyny problem opracowanej wcześniej metody.