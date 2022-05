Ten napęd zrewolucjonizuje elektryczne motocykle? Koło bez piasty i z silnikiem w Verge TS

Fińska firma Verge opracowała motocykl przypominający przynajmniej w jednym szczególe charakterystyczne jednoślady z filmu Tron. Mowa o elektrycznym motocyklu TS do zamówienia za 24990 euro, w którym zamiast tradycyjnego tylnego koła znalazło się coś, co przypomina je tylko z jednego profilu. Z boku to koło bez piasty i z silnikiem w oponie wygląda bowiem jak coś wyjętego rodem z dzieła sci-fi.

Dostępne do zamówienia elektryczne motocykle Verge TS napędza coś, co potencjalnie może zrewolucjonizować rynek elektrycznych jednośladów

Elektryczne motocykle nie bez powodu nie cieszą się taką popularnością, jak elektryczne samochody. W ten rynek zwyczajnie wpompowano zbyt mało pieniędzy (jeszcze), aby stworzyć odpowiednie rozwiązania dla elektrycznych jednośladów i do pewnego stopnia zniwelować problemy obecnego stanu technologii akumulatorów i silników.

Wszystko rozbija się głównie o wagę i wielkość wymaganego osprzętu, bo wypada gorzej na tle napędu spalinowego w stosunku do zapewnianej mocy. Jednak jak widać po elektrycznych skuterach i rowerach, to zdecydowanie kwestia czasu, aby zaczęły powstawać porządne elektryczne motocykle, wyróżniające się możliwościami.

Są spore szanse, że obecne w elektrycznym motocyklu TS firmy Verge koło będzie częścią tej rewolucji. Potwierdzają to osiągi jego silnika, który wyciska 107 koni mechanicznych, jeśli idzie o moc oraz 1000 Nm momentu obrotowego, co zupełnie deklasuje obecne motocykle na rynku. 4 sekundy do setki nie brzmią wprawdzie tak imponująco, ale już zasięg do 300 km w mieście i 200 km na autostradzie robi wrażenie.

Jak to osiągnięto? Przede wszystkim poprzez wspomniane koło, uwalniające projekt od wszystkich elementów pośredniczących w przeniesieniu napędu. To silnik elektryczny w postaci obręczy dla tylnej opony, która łączy się z motocyklem poprzez sporej wielkości wahacze. Za wprawienie koła w ruch odpowiadają elektromagnesy oddziałowujące właśnie na obręcz.