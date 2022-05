Perfekcyjna galaktyka spiralna. Udało się ją uwiecznić

53 miliony lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, znajduje się galaktyka spiralna NGC 3631.

Do jej uwiecznienia doprowadził nie kto inny, jak astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Użyli w tym celu dwóch instrumentów: Wide Field Camera 3 oraz Advanced Camera for Surveys, dzięki którym możemy zobaczyć tę galaktykę spiralną w niesamowitych szczegółach.

Czytaj też: Czarne dziury ukryte w galaktykach karłowatych

Advanced Camera for Surveys służy do zbierania danych w zakresie światła widzialnego, natomiast Wide Field Camera 3 umożliwia rejestrowanie światła ultrafioletowego i podczerwonego oraz wykrywanie światła widzialnego. Pierwszy z instrumentów znajduje się na wyposażeniu Kosmicznego Teleskopu Hubble’a od 2002 roku, natomiast drugi – od 2009.

NGC 3631 to galaktyka spiralna oddalona o około 53 mln lat świetlnych od Ziemi

Do uwiecznienia tej idealnej galaktyki spiralnej posłużyły zarówno dane z zakresu światła widzialnego, jak i podczerwieni. Niebieskie odcienie reprezentują światło o niebieskiej długości fali światła widzialnego, natomiast pomarańczowe reprezentują dane z zakresu podczerwieni. Dane w podczerwieni są szczególnie przydatne, gdy astronomowie chcą spojrzeć na przykład przez obłoki pyłu, które są „nie do przejścia” w świetle widzialnym. Poza tym umożliwia to odwzorowanie rozkładu ciepła, ponieważ cieplejsze obiekty emitują światło podczerwone.

Czytaj też: Galaktyka jak sombrero. Jedna z jej cech jest szczególnie nietypowa