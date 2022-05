Heyah 01 startuje z nową ofertą. Więcej gigabajtów, mniej formalności i świetna cena

Szukając oferty, w ramach której dostajemy całkiem sporo w dobrej cenie i przy minimum formalności, warto zerknąć na to, co oferuje nam Heyah 01. Pojawiła się bowiem nowa opcja subskrypcyjna, w ramach której dostaniemy jeszcze więcej internetu w naprawdę świetniej cenie.

Wygoda, prostota i brak zobowiązań – oto co proponuje nam Heyah 01. Ta sieć zawsze dawała dużą swobodę i nowa oferta idealnie się w to wpisuje, dając klientom możliwie największą elastyczność przy minimalnych formalnościach.

Nowa oferta Heyah 01 z podwojonym pakietem gigabajtów

Nowy pakiet skierowany jest do osób, które potrzebują większej paczki internetu co miesiąc. W cenie 29,99 zł/mies. dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 40 GB internetu. Co istotne, za pierwszy miesiąc usługi zapłacić trzeba jedynie 1 zł. Subskrypcja w Heyah 01 działa na takiej zasadzie, jak inne tego typu (np. za platformy streamingowe). Nie trzeba niczego instalować, pakiet odnawia się z każdym miesiącem wraz z pobraniem środków z konta. Natomiast do wygodnego zarządzania planem, ewentualnej zmiany karty płatniczej czy sprawdzenia faktur mamy aplikację „Moja Heyah”.

Warto też wspomnieć, że posiadacze ofert T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Internet na kartę mogą teraz bez żadnych przeszkód przenieść swój numer do Heyah 01. Cały proces jest bardzo prosty, bo wystarczy zalogować się na swój numer na stronie www.heyah.pl/Heyah01 i zamówić wybraną subskrypcję.

Oprócz tej wyżej wspomnianej, można również wybrać opcję z 20 GB za 19,99 zł miesięcznie. Oczywiście, oprócz internetu dostajemy też nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y. Dodatkowo, i tutaj pierwszy miesiąc użytkowania kosztuje jedynie złotówkę.

Co ważne, klienci migrujący z taryf na kartę w T-Mobil i Heyah mogą korzystać z dotychczasowej karty SIM. Z kolei nowi użytkownicy muszą najpierw odebrać kartę, by móc korzystać z oferty subskrypcyjnej.