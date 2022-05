HP odświeżyło notebooki Pavilion. Jeden dodatek zaskakuje w tych sprzętach ze średniej półki

HP Pavilion to rodzina notebooków ze średniej półki, która w ramach najnowszego odświeżenia zyskała nowe podzespoły oraz funkcje, aby stać się jeszcze bardziej konkurencyjną na rynku. Najciekawszy dodatek do tej linii obejmuje przede wszystkim ekrany.

W najnowszej wersji HP odświeżyło notebooki Pavilion, dodając możliwość znacznego ulepszenia ekranu

Aktualizacja obejmuje 14-calowy model Pavilion Plus oraz Pavilion x360, które będą dostępne kolejno od 25 maja i w nieokreślonym dniu lata tego roku, w cenie kolejno od 799 i od 599 dolarów. Nie zabraknie wielu przyjemnych dla oka wariantów kolorystycznych czy osprzętu ulepszającego wrażenia z realizowania pracy zdalnej, jako że oba laptopy są wyposażone w 5-megapikselowy aparat z technologią HP Presence, funkcję usuwania szumów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz dwa głośniki Bang & Olufsen. Dodatkowo wariant Pavilion x360 wyposażono w fizyczną zaślepkę na aparat.

Czytaj też: Google ostrzega: groźne spyware Alien obrało sobie za cel użytkowników Androida

Przechodząc już do tego, co najważniejsze, 14-calowy HP Pavilion Plus może napędzić połączenie procesora Intel Core 12. generacji z rodziny Alder Lake-H z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB. W przypadku GPU nie jest to może szczyt wydajności, ale do grania w starsze gry lub nowsze na niższych detalach z pewnością wystarczy. O ich niską temperaturę zadba system chłodzenia obejmujący dwa wentylatory i dwa ciepłowody.

Czytaj też: Zabezpieczanie interfejsów API weszło na nowy poziom. Zintegrowano Ammune z NVIDIA BlueField-2

Co najważniejsze, Pavilion Plus 2022 można skonfigurować z wyświetlaczem OLED o proporcjach 16:10 i jakości do 2,8K w kwestii rozdzielczości, wymieniając dostępny w standardzie ekran LCD. To całkowita nowość w tej rodzinie, co nie dotyczy jednak, również odświeżonego, Pavilion x360 dostępnego z procesorami Alder Lake-U, czyli energooszczędnymi Intel Core 12. generacji. W nim ciekawym opcjonalnym dodatkiem jest komponent Intel 5G Solution 5000 do wbudowanego mobilnego połączenia danych. Ten sprawi, że Pavilion x360 może stać się jednym z najbardziej przystępnych cenowo notebooków z dostępem do sieci 5G.