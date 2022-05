Kulinarne roboty stają się coraz powszechniejsze, a naukowcy uczą je smakować potrawy

Jeśli trwający obecnie trend automatyzacji w kuchniach zwłaszcza restauracji szybkiej obsługi się utrzyma, za kilkanaście lat żarty o pracy w MacDonald’s po studiach mogą odejść do lamusa. Za Wielkim Oceanem kulinarne roboty stają się coraz powszechniejsze i rozwijają się z roku na rok do tego stopnia, że odpowiadają już nie tylko za np. proste obracanie kawałków mięsa na ruszcie, ale też ocenianie swoich potraw w czasie rzeczywistym, bo ciągle naukowcy uczą je smakować potrawy.

W najnowszym projekcie rozwijane przez naukowców kulinarne roboty uzupełniono o funkcje żucia i określania poziomu słoności

Wspominam, że trwa to „ciągle” nie bez powodu, bo akurat tak się składa, że dziś chcę przypomnieć Wam prace realizowaną od dłuższego czasu przez naukowców z University of Cambridge, którzy np. w 2020 roku doczekali się współpracy z firmą Beko produkującą sprzęt AGD. Na mocy tej umowy mieli opracować sprzęt, który będzie w stanie przygotować najlepszy możliwy posiłek na podstawie opinii ludzi.

Tak powstały pierwsze prototypy robota, który potrafi smakować potrawy w trakcie ich przyrządzania, upewniając się, że są po prostu smaczne. W tym celu należało wyszkolić nowy rodzaj algorytmu na bazie maszynowego uczenia poprzez przekazanie robotowi informacji zwrotnych od osób oceniających próbki jego potraw, co w efekcie końcowym sprawiło, że przygotowywał „wyśmienity omlet”.

Teraz naukowcy chcąc dać robotowi możliwość samodzielnego testowania smaku, ponownie nawiązali współpracę z Beko, aby stworzyć nową i ulepszoną wersję. W tym celu musieli zaadaptować proces żucia i mieszania jedzenia w ustach ze śliną i enzymami w swoim robocie, co sprowadziło się do nowego urządzenia, które wykorzystuje sondę konduktometryczną jako czujnik zasolenia, przymocowaną do robotycznego ramienia.

Dalsza część eksperymentu objęła przekazanie robotowi dziewięciu różnych wariantów jajecznicy z pomidorami, z różną ilością pomidorów i soli w każdym daniu. Robot był w stanie „spróbować” pierwotnego posiłku, a następnie kilkukrotnie zblendowanego, co miało imitować żucie. Na tej podstawie robot odczytał różne wartości, co umożliwiło mu stworzenie mapy smaku potraw w formie siatki, na podstawie poziomu słoności poszczególnych „kęsów”. Teraz naukowcy chcą sprawić, aby oprócz poziomu soli robot mógł też określać słodkość i poziom tłustości potraw.