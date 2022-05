Perseverance rozpoczyna najważniejszą część swojej misji. Czym zajmie się marsjański łazik?

Przebywanie na Czerwonej Planecie może być nieco męczące ze względu na samotność, ale nie przeszkodziło to łazikowi Perseverance w spędzeniu niemal 1,5 roku u celu swojej misji. Teraz przyszła pora na jej najważniejszą część.

Sześciokołowy pojazd ruszył bowiem w stronę delty w obrębie krateru Jezero, badając po drodze skały, które mogłyby zawierać dowody na istnienie życia na Marsie. Kiedy natomiast Perseverance będzie powracał z najbliższego miejsca swojego pobytu, zajmie się zbieraniem części próbek, które w kolejnej dekadzie mogłyby zostać zabrane z Czerwonej Planety i dostarczone na Ziemię. Tu przeprowadzone zostałyby natomiast ich dokładne analizy.

Czytaj też: Życie sprzed setek milionów lat. Jego odkrycie pomoże w poszukiwaniu marsjańskich organizmów

Po tym, jak w lutym ubiegłego roku łazik wylądował na Marsie, trwały testy jego instrumentów oraz pierwsze ważne badania. Głównym celem misji było jednak zbadanie sporych rozmiarów kopca składającego się z osadów, zlokalizowanego na zachód od krateru Jezero. Zdjęcia satelitarne sugerowały, że jest to delta, a obserwacje przeprowadzone przez sześciokołowy pojazd potwierdziły tę teorię.

Krater Jezero, wewnątrz którego wylądował Perseverance, w przeszłości był najprawdopodobniej jeziorem wypełnionym wodą. Tamtejsza delta, związana z obecnością rzek, mogłaby w teorii być skupiskiem składników odżywczych a nawet pozostałości żywych organizmów. Mogłyby one tam trafić wraz z przemieszczającą się wodą – jako że proces ten trwa przez długie lata, to tego typu skupiska wydają się idealnymi miejscami do poszukiwania dowodów na istnienie życia pozaziemskiego.

Łazik Perseverance wylądował na Marsie w lutym ubiegłego roku

Początkowo Perseverance będzie poszukiwał najciekawszych skał w obrębie delty. Te nie powinny mieć przed nim większych tajemnic, wszak łazik jest wyposażony w zestaw instrumentów, które mogą dostarczyć informacji o chemii, mineralogii i strukturze delty, badając osady w miniaturowej skali. W toku analiz będzie możliwe ustalenie, czy na przykład woda dawnego jeziora miała odczyn kwaśny czy obojętny oraz jakie były możliwości zamieszkania w tym środowisku.

Czytaj też: Woda na Marsie występowała zaskakująco niedawno. Chińczycy zebrali dowody w tej sprawie

Niestety, wydaje się mało prawdopodobne, by Perseverance był w stanie dokonać interpretacji zebranych danych w kontekście poszukiwania życia na Marsie. Tego typu kwestie wywołują wiele kontrowersji nawet na Ziemi, gdzie techniki badawcze są znacznie bardziej dostępne. Łazik powinien skompletować część próbek po powrocie na dno krateru Jezero, co ma nastąpić pod koniec tego roku. Wśród nich znajdą się nie tylko skały zebrane podczas przebywania na wyżej położonych obszarach, ale również znalezione wcześniej na dnie krateru. Po wykonaniu tej części misji Perseverance powinien udać się na sam szczyt delty, poszukując skał wyglądających jak pozostałości linii brzegowej dawnego jeziora.